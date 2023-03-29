У Києві та області скасували відключення світла [ Редагувати ]
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У Києві та Київській області сьогодні, 29 березня, увечері перестали діяти графіки відключень світла.
Про це повідомляє ДТЕК у Telegram.
"Укренерго" скасував обмеження у Києві та області, що дозволяє повернути світло всім мешканцям регіону", - розповіли у ДТЕК.
Водночас там зазначили, що ситуація в енергосистемі залишається досить складною.
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