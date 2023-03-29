Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах вирішив вбити репутацію МОК своїм рішенням допустити росіян та білорусів до змагань.

Про це повідомляє радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter.

Подоляк згадав, що росія вже була вигнана через створення державної допінгової системи, до того ж він згадав, як росіяни фальсифікували підсумки змагань і позбавлялись нагород.

"рф використовує спортсменів для пропаганди війни: вони як члени силових структур беруть участь у ній. Але Бах є Бах. Людина вирішила вбити репутацію МОК", - додав радник.