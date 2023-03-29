Швейцарія приєдналася до десятого пакету санкцій ЄС проти росії [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Сьогодні. 29 березня, ще одна країна доєдналась до санкцій Європейського союзу, що направлені на стримування військової агресії росії.
Про це повідомляє в Telegram-каналі керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Швейцарія приєдналася до десятого пакету антиросійських санкцій ЄС з 29 березня", - повідомив керівник Офісу президента.
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