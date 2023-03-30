Король Британії Чарльз ІІІ здійснив перший закордонний візит: куди він поїхав [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Британський король Чарльз III здійснив перший візит як монарх. Він відвідав Німеччину у супроводі королеви-консорту Камілли.
Про це повідомляє BBC.
У Берліні британського короля прийняв президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. У повітрі літак із Чарльзом та Каміллою супроводжував німецький винищувач, а в Берліні чекав почесний кортеж.
За словами Штайнмайєра, рішення британського монарха обрати Німеччину як першу країну для офіційного візиту – важливий жест у німецько-британських відносинах.
Фото: gettyimages.com
Король спочатку мав відвідати Францію. Візит Чарльза до Парижа не відбувся через заворушення, спричинені пенсійною реформою. Очікується, що під час зустрічі король і президент зосередяться на питаннях навколишнього середовища, зелених технологій та міського благоустрою.
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