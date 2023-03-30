Свято 30 березня: що не можна робити в день Олексія [ Редагувати ]
30 березня православна церква відзначає день святого Олексія. У народі це було велике та світле свято. Вважалося, що цієї дати можна привернути достаток.
Протягом дня люди намагаються закінчити всю розпочату роботу. Нові справи краще не розпочинати, оскільки вони не будуть успішними. А ось скласти плани на майбутнє можна і навіть потрібно.
Сьогодні треба помолитися святому Олексію, щоб він благословив, приніс удачу та успіх, допоміг у житті, роботі та сім'ї.
Що не можна робити 30 березня
- сьогодні не можна розпочинати нові справи;
- не можна сваритися з рідними;
- не можна перебувати у поганому настрої;
- не можна працювати після заходу сонця.
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