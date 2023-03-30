Скандальний митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь), якого в народі називають "Паша Мерседес", звернувся із погрозами до президента Володимира Зеленського. Це він зробив після того, як держава вимагає священиків Московської церкви покинути Києво-Печерську Лавру.

Звернення "Паші Мерседеса" опубліковано на відео "Лавра.Суть порятунку" на YouTube.

У своєму відеозверненні Павло Лебідь повідомляє, що Бог не простить лідерові держави вигнання УПЦ із Лаври. Він сказав, що "сльози виселених священнослужителів, "не впадуть у землю - вони впадуть йому на голову".

Московський піп "гарантує" Володимиру Зеленському Божу кару.

"Кажу вам, пане президенте, що сльози наші не впадуть на землю. Вони впадуть вам на голову. Сьогодні ви думаєте, що, увійшовши у владу на наших спинах і нашому бажанні, можете з нами так чинити. Господь не простить ні вам, ні вашій родині цей вчинок. Тому що в ці хвилини 220 людей викинуті вами на вулицю", - сказав колишній настоятель Київсько-Печерської Лаври.

Міністра культури Олександра Ткаченка він обізвав одержимим "диявольським біснуванням".

"Ви не змогли зупинити одержимого буйством, злістю, ненавистю та диявольським біснуванням міністра культури, а це означає, що він робить все з вашого дозволу. Горе вам, бійтеся", - сказав митрополит.

Павло Лебідь також прокоментував інформацію про те, що його помітили в міграційному центрі з оформлення закордонного паспорта.

"Введіть сьогодні в інтернет: що я сьогодні їду. Залишаю свою країну. Швидко оформив паспорт і втік із цього приміщення. Начебто це я оформлював документи, ніби я щось робив. Вони скрізь розповідають, що я поїду. Ні! Я не поїду до останнього, доки не поховаю всіх", – вибухнув погрозами митрополит Павло.

За його словами, він не боїться наслідків після його звернення.

Зазначимо, що 29 березня так звана Українська православна церква (Московський патріархат) мала залишити територію Києво-Печерської лаври .