Роботи на службі в ДСНС. Новітня техніка вже в арсеналі рятувальників, вогнеборців та саперів. Машини і з вогнем можуть боротися, і розміновувати території від подарунків, які залишили по собі росіяни. Як допомогає пожежникам та саперам новітня техніка? Бачив Роман Барашев.

Олександр Шипиленко, старший пожежний рятувальник:

Стіну з кирпичу розбиває не то, шоб за один раз, по одному кирпичику - викидує, викидує. Дальність - 65 метрів.

Робот-пожежник, який уже не раз підтверджував свої професійні навички.

Олександр Шипиленко, старший пожежний рятувальник:

Одна пожежа, це в Борисполі - склад ГСМ. Недавно була пожежа на Подолі, на складах лако-фарбових покриттів.

Це - подарунок від винахідника з Німеччини. Своє ім'я розробник не розголошує.

Олександр Шипиленко, старший пожежний рятувальник:

На пульті 2 джойстики, один джойстик - керування ходовою частиною, вліво, вправо, вперед, назад і керування стволом. Є кнопки для регуліровки подачі води.

Цей електронний вогнеборець готовий рятувати від вогню будинки та ліси.

Олександр Макушенко, головний фахівець відділу зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ДСНС Києва:

Допомогти рятувальникам пробратися в ті міста, куди жива людина дістатися не зможе. Зберегти життя і здоров'я людини ми маємо в першу чергу, тому в ті міста ми можемо використовувати отаку новітню техніку. Він зривається з місця дуже жвавенько. Як кінь на диби встає. На ньому можна перевозити постраждалих, наверх ставиться платформа і перевозяться постраждалі, які самостійно не можуть пересуватись.

А це вже - робот-сапер. Теж подарунок від німецьких винахідників, був подарований наприкінці минулого року.

Розчищає від небезпечного мотлоху поля й ліси. Ліквідує небезпечні пастки, що, відступаючи, залишили російські загарбники…

Андрій Єрмоленко, старший лейтенант управління вибухотехнічної служби Національної поліції України:

Працювали в Харківській області, в Ізюмі, в Лимані, таке враження, що московити задалися ціллю знищити, а якщо не знищити, то за***ати мінами всю нашу територію.

Робота рятувальників і саперів - це завжди небезпека! А тому максимально убезпечити фахівців, які весь час ризикують життям, - головне завдання для керівництва.

Сергій Сковпень, начальник відділу управління вибухотехнічної служби Національної поліції України:

Є загиблі серед наших працівників… В нас на початку війни було всього 300 чоловік-вибухотехників. Ми кожного знаємо в лице, ми як сім'я одна. Втрата, навіть поранення одного, це шрами в кожного на серці.

За допомогою ось такого металевого монстра вибухотехніки можуть оглядати будівлі, діставати з глибин небезпечні предмети… І робити все це - дистанційно, спостерігаючи за діяльністю машини на екрані монітора.

Андрій Єрмоленко, старший лейтенант управління вибухотехнічної служби Національної поліції України:

Є три варіанти керування - просто пультом: візуальний контроль ось в такому мобільному варіанті, і в більш стаціонарному варіанті, те саме, але трошки більше.

Транспортування мін і снарядів, гасіння пожеж... Арсенал рятувальників постійно поповнюється новими високотехнологічними науковими розробками. Цей автомат - прибув із Італії.

Призначено, щоб зробити маленьку дірочку, а потім заливати водой, распильонно воду подавать, іменно за бетоном, це якщо нельзя дістатись, вибити, двері, вікно, зайти в квартиру, оцей штукою прорізається дирочка і потім проісходить гасіння распильонной струйой.

Цей пристрій - робить отвори та гасить пожежі у приміщеннях. Призначений для першої атаки на палаючий об'єкт.

Віталій Пецюга, інструктор:

Цеглу він пробиває стінку товщиною до 50 см, а бетон - товщиною до 30 см... Вставай, як тобі зручніше. Спочатку воду, перша клавіша.

Тепловізори - також тепер завжди у комплекті пожежників.

Андрій Гегеха, заступник начальника державної пожежної частини:

Набагато полегшують роботу нашим співробітникам. Тепловізори допомагають пожежним рятувальникам знаходити осередки пожежі в задимлених приміщеннях, знаходити потерпілих. Суть роботи полягає в тому, щоб виявити джерело, яке випромінює тепло. Якщо ми бачим, що підлога темного кольору, то батарея на фоні виділяється. Плюс показує в нижньому куті приблизну температуру об'єкту, на який направлений тепловізор.

А це такий собі музей небезпечних подарунків, які залишили росіяни на українській землі. Уламки "ураганів", "градів", фугасів, касетних мін… Усе це зібрано у Києві та області, зокрема, й за допомогою металевих героїв нашого сюжету, які не бояться вогню та вибухів. Та в яких ще багато роботи в різних куточках України.