Цей саміт - це зовсім не теоретична розмова про демократію як таку.

Більшість лідерів держав спілкувалися на саміті онлайн. Але була й одна очна сесія. Присвятили її юридичним питанням. На ній побував і наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Про заяви, які там пролунали щодо України, - далі.

Про американську допомогу Україні й не військову чи політичну, про яку все ж говорять багато, а юридичну - розмова в рамках Саміту із заступницею генпрокурора США Лізою Монако.

Саме вона є кураторкою спеціальної команди в американському Мін'юсті, яка працює непублічно і ніколи не дає коментарів, групи із пошуку корупційних російських активів: рахунків, маєтків, яхт, близьких до Кремля бізнесменів.

Ліза Монако, заступниця генерального прокурора США:

Ми створили оперативну групу "Пошуку клептократів" Сподіваюсь, люди оцінять креативність назви. Її сформували буквально через кілька днів після вторгнення росії в Україну. І залучили наших партнерів до боротьби із тими, хто підбурює цю війну, хто при владі, хто живить російську військову машину. Тіньові підставні компанії, чорні бухгалтери, чорні юристи: ті, хто допомагає приховувати активи - на них всіх полює наша оперативна група. І, що важливо, Конгрес дав нам повноваження забрати ці активи та використовувати їх на благо України.

Приватні корупційні гроші слідчі Мін'юсту не просто знайшли та заарештували. Є вже перший приклад конфіскації. Ці кошти використають для допомоги Україні. А от щодо заморожених на Заході російських золото-валютних резервів, то від місіс Монако пролунало, що "так, заберуть і витратять для відновлення України і їх, але визначено терміни; це буде лише після закінчення війни".

Ліза Монако, заступниця генерального прокурора США:

Що стосується активів Центробанку росії, ми будемо зберігати ці активи без руху, де б вони не були заморожені по всьому світу. А коли війна закінчиться, зобов'язуємося забезпечити, щоб ці гроші були використані на благо та для відновлення України. І я вважаю, що це абсолютно справедливо.

Другий напрямок, який очолює Ліза Монако - міжнародна правова допомога Україні. Це координація розслідування воєнних злочинів, коли міжнародна команда радить, як правильно все документувати, щоб згодом можна було використати ці докази у міжнародних процесах. Позиція Вашингтона щодо цього все ж-таки проводити майбутній трибунал в Україні, зробивши його частиною української правової системи. Але так, майбутній процес може бути із залученням міжнародних слідчих і навіть обвинувачів.

Ліза Монако, заступниця генерального прокурора США:

Ми вже робимо так багато! Зокрема, на місці, в Україні, де є наша група із розслідування воєнних злочинів, яку генеральний прокурор сформував торік. І це один з топпріоритетів для Міністерства юстиції.

А ще багатьох цікавило, як ордер на арешт путіна, який виписав міжнародний кримінальний суд, вплине на розвиток подій. Штати ж за законом не можуть взаємодіяти із цією інституцією. Але Мін'юст США для України зробить виняток і щодо цього розслідування максимально допомагатиме напряму Україні.

Ліза Монако, заступниця генерального прокурора США:

Тепер у нас є нові інструменти завдяки Конгресу, який дозволить переслідувати військових злочинців. Ви ж знаєте, що ми цю роботу проводили багато років тому, щоб притягнути до відповідальності нацистських військових злочинців. А зараз Конгрес надав нам ті самі повноваження щодо російських військових злочинців! І ми абсолютно віддані наданню такої підтримки, продовжимо допомагати Україні. І підтримуємо цілу низку міжнародних розслідувань - і тих, що проводить міжнародний кримінальний суд; і українська генпрокуратура; і на рівні ООН та ОБСЄ.

Отже, цей саміт - це зовсім не теоретична розмова про демократію як таку. Скоріше пошук конкретних рішень: як зробити так, щоб диктатури програли.