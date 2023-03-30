У четвер, 30 березня, під час телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць розповіла про розбіжності між колабораціонізмом та державною зрадою.

Насправді це не питання розбіжностей, це більше питання того, який власне результат цієї діяльності. Тобто, державна зрада за результатом приносить більше небезпеки та більше наслідків для держави в цілому. Колаборація це ж більш локальні, більш менші історії. Звісно, що про такі наслідки, як, наприклад, насадження наративів проросійських у школах, у розум у дітей, які навчаються на окупованих територіях, ми зможемо оцінити тільки через роки. І я сподіваюсь, що ми якнайшвидше деокупуємо ці території.

"Але однозначно, тут питання більше у тому, які це приносить наслідки. І, відповідно, вже від цього має слідчий прокурор, який здійснює досудове розслідування, приймати ті чи інші рішення про кваліфікацію того, чи іншого діяння за статею", - додала вона.