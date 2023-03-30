Вже з 1 квітня на українців чекає цілий ряд змін. Вони стосуватимуться, як виплат, так і цін та тарифів. Розберемося, чого чекати мешканцям країни у другому місяці весни.

Перерахунок пенсій

1 квітня українським пенсіонерам перерахують пенсії з урахуванням збільшення страхового стажу.

Перерахунок буде стосуватися тих, хто продовжує працювати після виходу на пенсію. Для них перерахунок проводиться після набуття 24 місяців страхового стажу після призначення (перерахунку) пенсій.

Доплати призначаються з 1 квітня, проте надходять у травні. Затримка передбачена з урахуванням термінів надходження даних про страховий стаж та зарплату до реєстру застрахованих осіб.

Тарифи

Подорожчання перед Великоднем

Зазначимо, що у квітні українці будуть відзначати Великдень. Тож, очікується, що традиційно "пасхальний набір" продуктів зросте у ціні. Прогнозують, що ціни "злетять"на 10-15%. Також експерти попереджають, що піднятись у вартості можуть і хліб, овочі, крупи та фрукти.

Вихідні дні

Додаткових вихідних цього року у квітні на Великодень не буде. Це повʼязано з законом України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Тож, українці можуть розраховувати лише на традиційні календарні вихідні суботу та неділю.

Ліки за електронними рецептами

З квітня всі рецептурні ліки в Україні можна буде купити за електронним рецептом.

До цього e-рецепти не були обов’язковими.

Надання соцпослуг та послуг меддогляду громадянам, які постраждали внаслідок травми на виробництві чи мають професійне захворювання

Початок реєстрації для участі у Національному мультипредметному тесті

З 3 квітня почнеться реєстрація для участі у Національному мультипредметному тесті (НМТ).

Зареєструватись можна буде до 3 травня.

5−12 червня 2023 року зможуть зареєструватися ті, хто не зміг з поважних причин зареєструватися для проходження НМТ під час основного періоду реєстрації або реєструвався в основний період реєстрації, але в реєстрації було відмовлено.

Основна сесія тестування проходитиме 5 червня — 23 червня, додаткова: 11−24 липня.

Не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку проведення основної сесії НМТ, для зареєстрованих учасників з’явиться можливість завантажити зі своїх персональних сторінок запрошення, де буде зазначено дату, час і місце проведення НМТ.

Для тих, хто за кордоном

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