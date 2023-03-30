Центральна клінічна лікарня у Дружківці та військові на Донеччині отримали гуманітарну допомогу від Благодійного фонду Вадима Столара та депутатської групи "Відновлення України". Про це йдеться у сюжеті "Новини LIVE".

Журналісти розповіли, що місцева лікарня постраждала від ворожої атаки. Та попри це тут продовжують надавати медичну допомогу.

"Ми вирішили командою фонду разом з колегами по парламенту приїхати сюди з місією для того, щоб допомогти цій лікарні функціонувати. Привезли максимально все необхідне. Ми пропрацювали, що необхідно для лікарні, бо є багато зношень і витратних матеріалів. Привезли і матраси, постіль, подушки, шафи, медикаменти", – розповіла народний депутат України, волонтерка Фонду Вадима Столара, Наталія Приходько.

Персонал лікарні з вдячністю прийняв надану допомогу. "В такий скрутний час, час війни цінна люба допомога, тим більше така. Ми писали листа, і все що нам необхідно - нам надали. Ми працюємо, ні на день не зупинялися, після бомбардувань і всього", - зазначила заступниця головного лікаря Світлана Чубенко.

Як зазначили журналісти, в рамках поїздки волонтери та депутати привезли допомогу і для ЗСУ. На важливості підтримки захисників акцентував на своїй сторінці у Facebook Вадим Столар.

"Ми розуміємо, що від забезпечення військових залежить, без перебільшення, доля країни та наша Перемога. Разом з колегами та волонтерами передали військовим у гарячих точках Донеччини автомобілі. Крім того, надали перелік спорядження: старлінки, ноутбуки, планшети, тактичні окуляри, бушлати, форму, тактичні сорочки, термобілизну, взуття, балаклави тощо. В Донецькому регіоні зараз гаряче, інтенсивність боїв висока, і наші захисники мають бути укомплектовані якнайкраще. Допомагаючи захисникам – допомагаємо наближати перемогу України. Дякую волонтерам та депутатам, які долучилися до передачі допомоги", – написав Вадим Столар.

Як повідомили на закінчення сюжету "Новини LIVE", на Донеччині зараз служить один з народних обранців з "Відновлення України".

"Ми визволяємо свій дім, боремося за своє життя, за майбутнє наших дітей і за Україну загалом. Це найбільше мотивує", - наголосив народний депутат "Відновлення України" Олександр Юрченко, який зараз у лавах ЗСУ звільняє Донбас.