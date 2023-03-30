Міністр оборони Великої Британії виступає за відновлення призову на строкову військову службу. Про це він сказав під час підписання угоди про закупівлю зброї у Швеції. Лондон отримає артилерійські системи Archer, щоби замінити установки, які відправили до України. З усіма подробицями зустрічі міністрів - наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

До кінця квітня Велика Британія отримає перші 14 самохідних артилерійських установок, Archer, що в перекладі означає "лучник". Вони замінять гаубиці AS90, які Лондон подарував Києву. Всього Україні передали 32 установки. А от скільки всього "Арчерів" взамін замовило британське Міноборони у Швеції - достеменно невідомо.

Шведські "лучники" мають вдвічі більшу максимальну дальність, а на розгортання системи потрібно всього 30 секунд. До речі, на українському фронті "Арчери" також з'являться. 8 таких гаубиць Стокгольм вже пообіцяв Києву. Мовляв, разом із бойовими машинами вони підвищать оборонноздатність ЗСУ і дозволять швидше відвойовувати території.

Бен Воллес, міністр оборони Великої Британії:

Я не можу робити припущення щодо того, де, коли або як відбудеться наступ. Але я думаю, ні для кого не секрет, що Україна прагне розпочати процес відкидання російських сил назад. Очевидно, що російські війська майже не просуваються. Зазнаючи величезних втрат під час захоплення маленьких шматків землі. У російських збройних сил зараз є справді значні та глибокі системні проблеми.

Нову угоду з постачання зброї британський та шведський міністри оборони підписали у Лондоні. Торкнулися також теми призову. У Великій Британії від нього відмовилися ще у 1960-му році. Армія виключно професійна. А от у Швеції призов скасували лише у 2010-му, але вже за 7 років його відновили через загрозу національній безпеці з боку росії. На військову службу набирають і чоловіків, і жінок. Повістки приходять усім, але це абсолютно добровільне рішення. Після річної служби вони стають резервістами, яких покличуть до Збройних сил у разі війни чи іншої кризової ситуації.

Бен Воллес, міністр оборони Великої Британії:

Швеція відродила призов з великим успіхом. А разом із призовом пліч-о-пліч йде військовий резерв. Резервісти особливо важливі, якщо брати до уваги залежність сучасних Збройних сил від спеціалістів, зокрема з кібербезпеки, яких можна залучити у разі потреби. Ми мусимо визнати, що урок України полягає в тому, як ми працюємо над нашою стійкістю, і частково це стосується резервів. Я думаю, що ми всі заздримо такій моделі і я би хотів таке і у нас.

Над відновленням призову зараз міркують у Латвії та Польщі. Такі ж заклики звучать у Німеччині. У Франції нещодавно запровадили одномісячну обов'язкову військову службу. У Литві - після 8-річної перерви теж повернулися до призову через агресію росії в Україні. Загалом із 44 країн Європи - в 15 все ще існує набір строковиків, серед них і Україна. Щоправда, Київ запланував скасувати строкову службу з 2024-го року, щоби перейти до професійної армії.