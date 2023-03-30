Суд французького міста Шамбері відхилив запит України на екстрадицію колишнього народного депутата Костянтина Жеваго, підозрюваного у розтраті $113 млн банку "Фінанси та Кредит". Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву адвокатів Жеваго.

Суд відхилив запит після ретельного розгляду всіх матеріалів справи з урахуванням усіх доказів та аргументів, наданих стороною захисту.

На думку українського бізнесмена, постанова французького суду підтверджує відсутність достатніх підстав для екстрадиції та доводить необґрунтованість висунутих обвинувачень.

Це переслідування містить політичний мотив та явні ознаки піар-кампанії державних правоохоронних органів. Сподіваюся, що ДБР і Генпрокуратура нарешті вислухають мої аргументи і дотримуватимуться закону при подальшому розгляді цієї справи.

Адвокати Жеваго зазначили, що останні чотири роки бізнесмен неодноразово звертався та продовжує звертатися до ДБР та Офісу генерального прокурора з пропозицією надати свідчення, щоб почати об'єктивне розслідування та забезпечити йому право на справедливе правосуддя.

За їхніми твердженням, Жеваго хоче довести справу або до закриття, або до розгляду в суді якнайшвидше, однак ані ДБР, ані Генпрокуратура не виявляють у цьому інтересу, оскільки справа завдає шкоди діловій та особистій репутації підприємця.

"Українська правда" пише, що суд ухвалив таке рішення, відштовхуючись від того що Україна є державою в стані війни і не здатна забезпечити судовий процес, що гарантує основоположні свободи.

У липні 2021 року за запитом ДБР Інтерпол опублікував "червоне оповіщення" стосовно народного депутата Верховної Ради України III-VIII скликань Костянтина Жеваго з метою арешту та подальшої екстрадиції.

27 вересня 2019 року екснардепу було повідомлено про підозру. Він, як колишній власник АТ "Банк "Фінанси та Кредит", організував розтрату $113 млн цієї фінансової установи.

Підконтрольна йому офшорна компанія відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а його банк став поручителем. Після того, як офшорна компанія не виконала договірні зобов’язання, іноземні банки стягнули заставне майно поручителя, зокрема списали $113 млн з кореспондентських рахунків українського банку.

Після цього Банк "Фінанси та Кредит" було визнано неплатоспроможним.

У липні 2021 року Жеваго оголосили в міжнародний розшук.