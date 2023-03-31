В Україну приїхали прем'єр-міністри Словаччини, Словенії та Хорватії [ Редагувати ]
В Україну прибули прем'єр-міністри Словаччини Едуард Хегер, Словенії Роберт Голоб та Хорватії Андрій Пленкович. Політики прибули до Києва для участі у саміті з нагоди річниці визволення Бучі. Про це повідомляє видання Aktuality.
Разом зі словацьким прем'єром прибув міністр оборони країни Ярослав Надь.
За словами Хегера, Зеленський телефоном запросив його відвідати Україну після того, як Словаччина схвалила передачу Україні винищувачів МІГ-29.
Надь впродовж дня має зустрітися з главою Міноборони України Олексієм Резніковим. Одна з тем переговорів - збільшення виробництва 155-міліметрових снарядів.
Це правда, що можливості Словацької Республіки вже обмежені. У чому ми можемо відіграти ключову роль, то це у виробництві боєприпасів на наших заводах.
У Пленковича запланована зустріч з Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем і головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.З прем'єром також прибув міністр у справах ветеранів Хорватії Томо Медвед.
Всі гості планують взяти участь у саміті "Буча - відповідальність Росії за злочини в Україні" в Києві разом з Володимиром Зеленським. Після цього відбудеться спільна пресконференція.
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