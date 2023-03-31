лукашенко запропонував оголосити перемир'я в Україні без попередніх умов [ Редагувати ]
Білоруський диктатор олександр лукашенко, виступаючи з посланням до Національних зборів, запропонував формат негайного перемир'я в Україні. За його словами, бойові дії мають бути зупинені без права переміщення угруповань військ та перекидання зброї та техніки.
Вопрос один: что сделать? Все вы понимаете и знаете, путь один: переговоры. Переговоры без предварительных условий. Попробую рискнуть предложить прекратить боевые действия. Объявить перемирие без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия и боеприпасов, живой силы и техники! Все, мертво, замерли!
Остановиться надо сейчас, пока не началась эскалация. Если Россия раньше просила (честно скажу, и у нас тоже) оружие и боеприпасы, чтобы себя обезопасить, сегодня они ни у кого не просят. Почему? Потому что военно-промышленный комплекс - и я это знаю точно - сегодня в России разворачивается на полную мощь.
И если этот военно-промышленный комплекс развернется на полную мощь, о мире будет говорить трудно. Эта русская телега по инерции если покатится, то мало не покажется. С другой стороны, если Украина будет напичкана оружием (западным, там уже не осталось советского), если переподготовку пройдут военные, также будет армада. И мы потеряем не полмиллиона убитыми и искалеченными.
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