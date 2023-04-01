Суд на місці злочину. Буча може стати майданчиком для трибуналу проти росії. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час Бучанського саміту. У річницю деокупації міста до України прибули лідери іноземних держав.

Хто приїхав вшанувати пам'ять полеглих? Та які результати цієї зустрічі? Карина Вакарєва була на саміті й готова розповісти.

Буча. Місто, що змінило світ. 33 дні окупації. Понад 1400 смертей. Це передмістя Києва стало синонімом воєнних злочинів росії. Рік тому її звільнили від навали окупантів.

- Чи можете згадати найбільш страшний день? – Напевно Буча… Напевно те, що я побачив. Момент, коли деокупували, було дуже страшно. Ми побачили, що диявол, він не десь там. Він тут, на землі…

Сьогодні про звірства ординців нагадує цей меморіал. Тут були закатовані та поховані у братській могилі десятки бучанців. Сюди, аби вшанувати пам'ять полеглих, прибув президент України Володимир Зеленський та лідери іноземних держав - з Хорватії, Словаччини, Словенії та Молдови.

Потім делегація перемістилась до флагштоку, де підняли державний прапор. На цьому місці торік третього березня відбувся великий бій. Тут зупинили колону російської бронетехніки, що рухалася з Бородянки в бік столиці. За героїчний супротив Бучу удостоїли звання Місто-герой. Відзнаку з рук президента одержав мер міста Анатолій Федорук.

Відзначили й мужніх українських захисників. Серед нагороджених - ім'я Сергія Васіча. Посмертно. Його танк з першого пострілу вразив головну бойову машину ворога та дозволив зайти у фланг супротивника.

Володимир Зеленський, Президент України:

На нашій українській землі відбувається битва за основу вільного світу. Ми точно переможемо в цій битві. Російське зло впаде саме тут, в Україні і більше не зможе піднятися. Але людство має пам'ятати кожне українське місто, чий героїзм і стійкість дають майбутнє усім, хто так цінує найголовніше - життя.

Президентка Молдови Мая Санду під час відвідин Бучі закликала до правосуддя над російськими окупантами.

Мая Санду, Президентка Республіки Молдова:

Демократичний світ має співпрацювати для того, аби провести розслідування та покарати злочинців. Жорстокість не буде толеруватися ані в Україні, ані у світі. Ми мусимо зробити це заради тих, хто загинув і тих, кого депортували.

Агресія росії об'єднала весь цивілізований світ у боротьбі за свободу та демократію.

Андрей Пленковіч, Прем'єр-міністр Республіки Хорватія:

Україна має безпрецедентну солідарність з боку міжнародної спільноти. Такого ми не бачили вже давно. І ця солідарність лише міцнішатиме. Тому наша підтримка - економічна, гуманітарна, фінансова та військова - триватиме і далі.

А прем'єр Словаччини запевнив - зробить усе можливе, аби Україна потрапила до ЄС.

Едуард Хегер, Прем'єр-міністр Словацької Республіки:

Україна належить до Європи. Україна - це Європа. І Україна має стати державою-членом Європейського Союзу. Ми будемо в цьому сприяти.

Але хто здивував - так це Роберт Голоб. Прем'єр Словенії заговорив українською та відзначив, що нині синьо-жовті стяги майорять перед усіма держустановами його держави.

Роберт Голоб, Прем'єр-міністр Республіки Словенія:

Разом з вами - ми козацького роду! І разом з нами ви знову запануєте у своїй сторонці! Слава Україні!

Ключова ціль приїзду високих гостей до України - підписання Бучанської декларації. 50 держав та світових організацій засудили тяжкі злочини росіян за міжнародним правом та підтримали створення реєстру, що здійснюватиме фіксацію доказів та скарг щодо завдання збитків усім фізичним та юридичним особам, а також державі Україна.