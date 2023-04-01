Річниця звільнення Бучі. Містечка на Київщині, про яке через звірства російських окупантів минулого року дізнався увесь світ. Вбивста, розстріли цивільних, катування, ґвалтування. 33 дні загарбницького пекла.

Як покарати тепер військових злочинців за скоєне? Напередодні говорили правозахисники, правоохоронці та високопосадовців із різних країн світу. Всі вони приїхали на конференцію під назвою "від Бучі до Гааги". І що символічно - провели її саме в Бучі. Ніна Коломієць розкаже докладніше.

Більш як півтори сотні отворів! Автомобіль Катерини у перші дні повномасштабного вторгнення росіяни перетворили на решето. Жінка саме намагалася врятуватися з пекла, яке окупанти влаштували у Бучі.

Катерина - свідок злочинів у Бучі:

Я поїхала, на гостомельському мосту палали машини. Почався обстріл. Я проїхала трошечки до лісу, накрила руками голову й обличчя, в мене множинні осколкові поранення грудної клітини і правого плеча.

Розповіді людей, які стали свідками великої трагедії у Бучі, - наче сцени з фільму жахів. Ірину ті, хто називає себе "визволителями", - в одну мить позбавили житла. Вбили близьку людину.

Ірина - свідок злочинів у Бучі:

Вони вкинули нам у вікно гранату. Росіяни. Вибили хвіртку, ворота, зайшли у двір, держали нас на прицілі, запитували, де знаходяться нацисти. Будинок горів, чорний дим, чоловік пішов у двір, хотів загасити. Чоловіку, як тільки він підійшов у мій двір, йому загадали роздягтися, вивели на вулицю, теж про щось допитували. Потім положили на тротуар і вистрілили в голову.

Для жителів Бучі то був чорний березень. Затишне передмістя Києва солдати російської армії перетворили на полігон для звірств і варварств. Те, що скоїли росіяни у Бучі, стало символом абсолютного зла, проти якого нині бореться весь цивілізований світ.

Понад 600 загиблих місцевих жителів. Серед них - маленькі діти.

Олена Зеленська, перша леді України:

Тільки в Бучі та Бучанському районі постраждали 89 дітей. З яких загинули 37. Майже половина. І 52 отримали ушкодження. Всього, за офіційними даними росіяни вбили в Україні 466 дітей. І це точно не повні дані, тому що ми не знаємо, що відбувається на окупованих територіях. І це дуже лякає.

За рік після визволення містечка від рашистів тут проходить конференція "Від Бучі - до Гааги". Головне питання - як знайти і притягнути до відповідальності тих, хто віддавав злочинні накази і тих, хто виконував їх.

Андрій Костін, генеральний прокурор України:

Ми встановили 97 підозрюваних у вчиненні воєнних злочинів, 35 обвинувальних актів скеровано до суду. Частину з них - уже засуджено.

До розслідування воєнних злочинів, які вже скоїли і продовжують коїти солдати країни-агресора в Україні, - долучилися авторитетні правоохоронні організації світу.

Ладіслав Хамран, президент Агентства ЄС з питань співробітництва у сфері кримінальної юстиції :

У тісній співпраці з Офісом генерального прокурора України експерти Євроюсту працюють 24/7, аби відкрити якомога потужнішу справу проти тих, хто відповідальний за все, що було скоєно в Бучі. Ми організували об'єднану слідчу групу між Україною і 6 країнами-членами Європи. І наразі це найбільша справа, яку ми коли-небудь супроводжували

- Говорячи про злочини, скоєні в Бучі, на війну в Україні в цілому, ми бачимо, що докази збираються багатьма залученими органами. Для того, аби організувати цю систему, Євроюст нещодавно започаткував базу даних, аби зберігати та аналізувати фото, відео, супутникові знімки, аудіозаписи. Це дозволить нам не лише розкрити окремі злочини, а й довести, що злочинні дії росіян мали систематичний характер. Це ключове завдання у питанні притягнення до відповідальності причетних до цього геноциду.

Кожне свідчення очевидців, кожен фото- й відеодоказ треба оформити належним чином. Лише так усі ці матеріали зможуть стати основою трибуналу над путіним і його спільниками, наголошують спікери. Перший крок уже зроблено - Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора. Тепер - важливо зібрати якнайповнішу доказову базу й домогтися справедливого вироку для кремлівських злочинців.

Катрін де Боллє, виконавча директорка Європолу:

Європол підтримує правоохоронну спільноту в Україні і розслідування Міжнародного кримінального суду. Ми створили робочу групу спільно з українським урядом, бажання приєднатися до неї виявили вже 13 країн. Жодної безкарності - ось головний пріоритет для нас.

Ті, хто на собі відчули звірячу жорстокість російських нелюдів, ті, для кого рідні домівки ледь не стали домовинами, наполягають - правоохоронні органи всього цивілізованого світу зараз мають об'єднатися задлля досягнення єдиної мети - аби кожен кривдник отримав справедливий вирок. І зло, яке намагається плодити на планеті "русскій мір" нарешті було зупинене.