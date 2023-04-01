У суботу, 1 квітня, під час телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів про ситуацію в Криму у звʼязку зі зростанням "бавовни" на півострові.

Якщо говорити про настрої людей, то тут два помітних таких явища. Перше це великі очікування, сподівання на скоріше звільнення Криму. Це та частина населення, яка залишається вірною українській державі, це кримські татари, етнічні україніці. А друга - ті, які слугують окупантам, особливо ті, які незаконно поселилися в Криму. У них паніка. Вони усвідомлюють невідворотне звільнення Криму. Тому вони думають про те, як їм бути далі, бо розуміють, що їм доведеться покинути Крим.

Зазначимо, що Генштаб повідомляє про те, що окупанти продовжують тиснути і тероризувати населення Криму. Чубаров розповів, чи існує інструментом захистити громадян від ФСБ.