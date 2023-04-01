"Зимовий наступ Герасимова зазнав невдачі" - британська розвідка [ Редагувати ]
Зимовий наступ російської армії, який тривав 80 днів, закінчився невдачею. Валерій Герасимов втратив десятки тисяч мобілізованих. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.
Начальник Генерального штабу росії генерал Валерій Герасимов 11 січня 2023 року прийняв особисте командування "спеціальною військовою операцією" в Україні.
За даними британської розвідки, командування Герасимова характеризувалося спробою розпочати загальний зимовий наступ із метою розширення російського контролю над усім регіоном Донбасу.
Через вісімдесят днів стає все більш очевидним, що цей проект зазнав невдачі.
На кількох напрямках уздовж Донбаського фронту російські сили досягли лише незначних успіхів ціною десятків тисяч жертв, значною мірою розтративши свою тимчасову перевагу в особовому складі, отриману внаслідок осінньої "часткової мобілізації".
Існує реальна ймовірність того, що Герасимов після десяти років роботи на посаді начальника Генштабу розсуне межі допустимих поразок політичного керівництва росії.
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