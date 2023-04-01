"Знищують окупантів": Залужний показав роботу бійців (відео) [ Редагувати ]
Сьогодні, 1 квітня, Головнокомандувача Збройних Сил України Валерій Залужний показав роботу українських військових, що знищують окупантів за допомогою британської гаубиці L119.
"Бойове завдання у виконанні наших артилеристів за допомогою британської гармати L119", - написав Залужний.
Він зазначив, що українські військові за допомогою британської зброї знищили ворожий СПГ-9 "Спис" разом із боєкомплектом та міномет 2В9 "Васильок".
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