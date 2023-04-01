В Херсоні чутно звуки вибухів [ Редагувати ]
Вибухи
Джерело: Суспільне
Джерело: Суспільне
Сьогодні, 1 квітня в Херсоні пролунали звуки вибухів.
Місцеві жителі повідомляють, що в місті чутно звуки вибухів.
Наразі в області оголошена повітряна тривога. Раніше Telegram-канали повідомляли про ворожі пуски ракет.
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