У США стався сильний шторм, є жертви [ Редагувати ]
Джерело: Pixabay
Південні і західні регіони Сполучених Штатів 1 квітня опинилися під ударом сильного шторму. Внаслідок стихійного лиха загинула 21 людина, ще десятки - поранені.
Національна метеорологічна служба США попередила про грози, які насуваються на східну частину країни, що, ймовірно, призведе до відключення електроенергії та повалення дерев вітром з поривами понад 100 кілометрів на годину.
Агентство пише, що шторм забрав життя жителів штатів Арканзас, Іллінойс, Індіана, Теннессі, Алабама та Міссісіпі.
"У місті Бельдівер через пориви вітру обвалився дах театру в момент, коли там перебували 260 людей. Загинув 50-річний чоловік, а 40 людей постаржали", - додає Reutets.
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