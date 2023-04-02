Росіяни вирубують та вивозять ліс з окупованого Мелітополя - Генштаб [ Редагувати ]
Російські війська продовжують мародерити на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, вони незаконно вирубують та вивозять ліс з Мелітополя.
"Російські окупанти продовжують чинити мародерство на тимчасово зайнятій території України. Зокрема, в населеному пункті Мелітополь Запорізької області окупанти вивозять незаконно вирубаний ліс кругляк у південному напрямку", - йдеться у повідомленні.
по темі
У пʼятницю, 31 березня, речник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Юлія Баришева розповіла про те, що вдень російські окупанти атакували ракетами Запоріжжя
В окупованому Мелітополі зранку 23 березня пролунав гучний вибух. Про це повідомив мер міста Іван Федоров. Окупанти повідомили про постраждалого "поліцейського".
Влада Запорізької області та Міністерство реінтеграції працюють над примусовою евакуацією дітей з зони бойових дій. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко
Британська розвідка проаналізувала недавню заяву колаборантів у Запорізькій області
В тимчасово окупованому Мелітополі загарбники продовжують примусову паспортизацію населення