Українські військові з Javelin підбили російський танк (відео) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Українські захисники влучили по російському танку за допомогою переносного протитанкового ракетного комплексу Javelin.
Про це повідомляє 81 окрема аеромобільна бригада.
"Ще одна коротка історія про російський танк, який програв гру в наздоганялки українській ракетці, вже чекає вашого перегляду", - зазначили військові.
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