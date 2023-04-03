"Челсі" звільнив головного тренера Поттера, який провів лише 31 матч [ Редагувати ]
Клуб Англійської прем'єр-ліги "Челсі", який раніше належав бізнесмену Роману Абрамовичу, оголосив про звільнення з посади головного тренера англійця Грема Поттера. Про це йдеться заяві клубу.
За час роботи в клубі Грем вивів нас до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, де ми зустрінемося з мадридським "Реалом.
Про призначення Поттера в Челсі стало відомо у вересні 2022 року, на цій посаді він змінив німецького фахівця Томаса Тухеля, який очолював клуб з 2021 року. Угода з Поттером була розрахована на п'ять років, натомість він провів лише 31 матч.
В.о. головного тренера призначено іспанця Бруно Сальтора. "Челсі" залишилося зіграти десять матчів у прем'єр-лізі цього сезону.
"Челсі" посідає 11-е місце у турнірній таблиці чемпіонату Англії, після 28 матчів лондонський клуб набрав 38 очок. Під керівництвом Поттера "Челсі" вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, де зіграє з іспанським "Реалом" 12 та 18 квітня.
У Кубку англійської ліги та Кубку Англії "Челсі" не зумів пройти далі третього раунду, обидва рази команда поступилася "Манчестер Сіті" (0:2; 0:4). Наступну гру в чемпіонаті країни "Челсі" проведе 4 квітня, лондонці приймуть "Ліверпуль".
Нагадаємо, у складі "Челсі" грає українець Михайло Мудрик.
по темі
У неділю, 26 березня, виїзною поразкою від збірної Англії розпочала кваліфікацію перед чемпіонатом Європи 2024 року національна команда України
Тухель став новим головним тренером футбольного клубу "Баварія". Фахівець на цій посаді змінив Юліана Нагельсманна
Матч проти "Брентфорда" "синьо-жовті" зіграють у четвер, 23 березня. Матч буде закритим для вболівальників та медіа. Він стане підготовчим до гри відбору на Євро-2024 проти Англії, яка запланована на неділю, 26 березня
Проти чемпіона світу у складі збірної Аргентини з футболу Гонсало Монтьєля було подано позов про участь у груповому сексуальному насильстві. Жертва - модель, з якою футболіст перебував у коротких стосунках
Екстренер збірної України Олександр Петраков провів перший матч на чолі команди Вірменії. На старті відбору Євро-2024 вірмени поступилися Туреччині – 1:2