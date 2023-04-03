Клуб Англійської прем'єр-ліги "Челсі", який раніше належав бізнесмену Роману Абрамовичу, оголосив про звільнення з посади головного тренера англійця Грема Поттера. Про це йдеться заяві клубу.

За час роботи в клубі Грем вивів нас до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, де ми зустрінемося з мадридським "Реалом.

Про призначення Поттера в Челсі стало відомо у вересні 2022 року, на цій посаді він змінив німецького фахівця Томаса Тухеля, який очолював клуб з 2021 року. Угода з Поттером була розрахована на п'ять років, натомість він провів лише 31 матч.

В.о. головного тренера призначено іспанця Бруно Сальтора. "Челсі" залишилося зіграти десять матчів у прем'єр-лізі цього сезону.

"Челсі" посідає 11-е місце у турнірній таблиці чемпіонату Англії, після 28 матчів лондонський клуб набрав 38 очок. Під керівництвом Поттера "Челсі" вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, де зіграє з іспанським "Реалом" 12 та 18 квітня.

У Кубку англійської ліги та Кубку Англії "Челсі" не зумів пройти далі третього раунду, обидва рази команда поступилася "Манчестер Сіті" (0:2; 0:4). Наступну гру в чемпіонаті країни "Челсі" проведе 4 квітня, лондонці приймуть "Ліверпуль".

Нагадаємо, у складі "Челсі" грає українець Михайло Мудрик.