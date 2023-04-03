Розмінування деокупованих територій: у ДСНС назвали пріоритетні області [ Редагувати ]
ДСНС продовжує розміновувати сільгоспземлі від вибухонебезпечних предметів. Про те, як просувається розмінування в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів начальник відділу організації роботи з гуманітарного розмінування ДСНС України Сергій Рева.
"Ми навіть з минулого року не припиняли цю роботу. Ми розміновували і продовжуємо це робити. За минулий рік ми розмінували близько 50 тисяч гектарів, у цьому році вже 120 гектарів. Самими забрудненими на сьогодні є Харьківщина, Херсонщина. На окупованих територіях досить довгий період стояли ворожі війська. На сьогоднішній день ми виявляємо величезну кількість вибухонебезпечних предметів на цих територіях і величезну кількість самомінних полів спеціально встановлених", - зазначив Рева.
Він додав: "На сьогодні у нас визначено 9 областей, вони є пріоритетними. Але ми сконцентрували увагу на сьогодні на більш безпечних територіях у відношенні обстрілів: Миколаївщина, Київщина, Запоріжжя, Дніпропетровська область, Сумщина, Чернігівщина".
Сергій Рева також розповів у чому різниця між оперативним і гуманітарним розмінуванням.
"Є різниця в тому, що оперативне розмінування - це ті заходи, як здійснюють невідкладно і потребують швидкого реагування. Якщо говорити про гуманітарне розмінування - це вже більш комплексний та плановий підхід. Тут вже працюють схеми, коли ми оглядаємо територію, підтверджуємо, що вона дійсно небезпечна, а потім приступаємо до розмінування", - зауважив він.
по темі
На Херсонщині продовжуються ворожі обстріли. Окупанти гатять по медичним закладам та іншій інфраструктурі у області
Ситуація у Авдіївці загострена, місто піддається обстрілам щоденно
Російські військові все частіше атакують територію України за допомогою дронів-каміказде, які запускають з північного напрямку
Минулої доби ворог обстріляв щонайменше 14 прикордонних населених пунктів Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів
Росія почала частіше бити по Херсонській області керованими авіаційними бомбами. Таким чином окупанти намагаються тиснути на місцеве населення