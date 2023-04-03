ДСНС продовжує розміновувати сільгоспземлі від вибухонебезпечних предметів. Про те, як просувається розмінування в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів начальник відділу організації роботи з гуманітарного розмінування ДСНС України Сергій Рева.

"Ми навіть з минулого року не припиняли цю роботу. Ми розміновували і продовжуємо це робити. За минулий рік ми розмінували близько 50 тисяч гектарів, у цьому році вже 120 гектарів. Самими забрудненими на сьогодні є Харьківщина, Херсонщина. На окупованих територіях досить довгий період стояли ворожі війська. На сьогоднішній день ми виявляємо величезну кількість вибухонебезпечних предметів на цих територіях і величезну кількість самомінних полів спеціально встановлених", - зазначив Рева.

Він додав: "На сьогодні у нас визначено 9 областей, вони є пріоритетними. Але ми сконцентрували увагу на сьогодні на більш безпечних територіях у відношенні обстрілів: Миколаївщина, Київщина, Запоріжжя, Дніпропетровська область, Сумщина, Чернігівщина".

Сергій Рева також розповів у чому різниця між оперативним і гуманітарним розмінуванням.

"Є різниця в тому, що оперативне розмінування - це ті заходи, як здійснюють невідкладно і потребують швидкого реагування. Якщо говорити про гуманітарне розмінування - це вже більш комплексний та плановий підхід. Тут вже працюють схеми, коли ми оглядаємо територію, підтверджуємо, що вона дійсно небезпечна, а потім приступаємо до розмінування", - зауважив він.