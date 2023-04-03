Що ж спонукає громадян співпрацювати з ворогом на шкоду своїй країні?

Поки більшість українців рятують, захищають і допомогають, є, на жаль, і такі, хто обирає зраду і співпрацю з ворогом. Колаборанти. Їх щодня вираховують спецслужби. Хто ці люди? І що спонукає їх "встромляти ножі у спину" своїй країні? В сюжеті Вікторії Балицької.

Це кадри наслідків влучання російської ракети по Яворівському полігону 14 березня 2022 року. Тоді загинуло понад 60 українських вояків, більше ста шестидесяти зазнало поранень. Координати розташування обєкту за 10 днів до удару передав ворогу пенсіонер - Олександр Косторний. Колишній співробітник КДБ, який все життя прожив у Львові.

Роксолана Яворська, речниця управління СБУ у Львівській області:

Керував і спрямував прицільні ракетні обстріли по міжнародному Яворівського полігону. Стосовно нього також триває судове засідання.

А це вже колишній заступник керівника рятувальників Одещини - Олександр Коротаєв. Торік у серпні офіцер зрадив Україну і втік на територію окупованої Херсонщини, де формував батальйон для окупаційних військ. Йому СБУ оголосила підозру. А ця зрадниця, яка вже за гратами - пересічна мешканка Миколаївщини. їздила Україною та збирала інформацію про військові обєкти.

Роксолана Яворська, речниця управління СБУ у Львівській області:

Вона підозрюється в державній зраді, але не лише вона, в них такий сімейний підряд 2 тижні раніше спецслужба затримала її брата. Які також передавав ворожим спецслужбам інформацію, а всю їхню діяльність керувала їхня сестра, яка перебуває в російській федерації.

Служба безпеки України щодня викриває злочинців. Лише за минулий рік відомство розслідувало понад дві з половоною тисячі проваджень стосовно колаборантів. Серед них сотні чиновників та правоохоронців, бізнесмени і народні депутати, вчителі й лікарі, пенсінери та молоді люди. Кожна зрада вимірюється смертями українців: цивільних та військових.

Тут на Марсовому полі поховані люди які склали своє життя за те, що Україна, через те, що Україна не боролася із зрадниками, і з колаборантами. І вони загинули внаслідок зрад на позиціях чи можливо ще якихось дій, цього не можна пробачати.

Що ж спонукає громадян співпрацювати з ворогом на шкоду своїй країні? Історік Тарас Гривул каже, зрадниками часто стають нащадки радянських чиновніків та партійних діячів, які ідейно підтримують ворога.

Тарас Гривул, історик:

Крім того є відсоток завжди таких пристосуванців, які не мають певної гідності а більше женуться за матеріальними благами чи навіть за обіцянками матеріальних благ.

В опублікованому нещодавно звіті британського Королівського інституту обʼєднаних служб ідеться про те, що російські спецслужби перед вторгненням завербували 800 українських чиновників. Частина погодилася добровільно, решту примусили або підкупили.

Михайло Подоляк, радник голови Офісу Президента:

Мені видається, що набагато більше тих чи інших агентів російських, не те, що навіть спецслужб, а на жаль, в Україні багато людей, які щиро вірили в те, що вони досі живуть в радянському союзі. І ці люди - вони були прихильниками російськості як концепції авторитарного подавлення прав та свобод людей.

Тарас Гривул, історик:

Я думаю, що цифра 800 стосується вищих ешелонів чиновників. Мова не йде навіть про якихось голів сільрад чи місцевих працівників. Таких набагато більше або латентних колаборантів які просто чекали поки окупаційні війська дійдуть до їхнього пункту.

Вікторія Балицька, кореспондентка:

Допомогли силовикам очистити країну від зрадників під силу кожному. Більшість із нас має ефективну зброю проти колаборонтів - це звичайний смартфон.

Скористатися можна двома цифровими шляхами: це чатбот СБУ "Знайди зрадника" та Є-Ворог від Мінцифри, який віднедавна доступний у застосунку "Дія". Але спершу треба розпізнати колаборанта. Мінцифри пропонує ось такий перелік ознак:

Особа - колаборант, якщо вона:

◾бере участь у бойових діях на боці росії;

◾здає окупантам стратегічно важливі локації, місцевих активістів та підприємців;

◾підриває довіру до місцевої влади, допомагає окупантам;

◾організовує вибори на тимчасово окупованих територіях;

◾публічно заперечує агресію рф та закликає до повалення незалежності України.

Якщо хоча б один із пунктів підходить, у "Дії" необхідно зайти до розділу "єВорог", звідти автоматично спрямує до чатботу у телеграмканалі. Тиснемо на "розпочати", обираємо розділ "повідомити про колаборантів".

Роксолана Яворська, речниця управління СБУ у Львівській області:

В повідомленні слід зазначити, що така-то така-то людина здійснює такі-то ознаки. Можливо додати його прізвище, імʼя, по батькові, адресу проживання. Якщо людина буде повідомляти хтось десь там щось зробив - це немає конкретики і це немає прив'язки до фізичного місця розташування відповідно така інформація не буде оброблена в повному обсязі.

За час повномасштабної війни чатботами скористалися сотні тисяч українців. Усі повідомлення орпацьовані оперативниками СБУ. Сотні зрадників вже отримали вироки судів із реальними термінами перебування у вʼязниці. Ще майже 900 отримали умовні терміни та перебувають на пробації.

Олег Янчук, директор Державної установи "Центр пробації":

В основному колаборанти, які перебувають на пробації, це люди, яким заборонено займатися певними видими діяльності. Ми здійснюємо контроль за тим, щоб вони не займалися діяльністю і не займали посади, які їм займати заборонено.

Високопосадові зрадники України, які повтікали в росію, теж не уникнуть покарання.

Володимир Зеленський, Президент України:

Підписав два укази щодо санкцій проти тих, хто працює на російську агресію. Це посадовці держави агресора, її ВПК, сотні компаній та колаборанти. Йдеться про більш ніж 650 нових санкційних осіб, РНБО продовжить цю роботу. І жоден з тих, хто допомгає терористам, працює на них, постачає або виробляє зброю для терору, хто жоден не уникне відповідальності.

Що робити із внутнішними ворогами після премоги? Свою модель Україна шукатиме, користуючись міжнародним досвідом.