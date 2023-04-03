Британські гаубиці L-119 вже на озброєнні української армії: враження військових від цих гармат [ Редагувати ]
Британські гаубиці L-119 вже на озброєнні української армії. Вони довели свою ефективність у боях з російськими окупантами. Журналісти Військового телебачення побували в підрозділах, де застосовують ці гармати. І ось що розповідають бійці.
Це відео зі сторінки в соцмережі Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Українські артилеристи знищують ворожий протитанковий гранатомет "Спис", міномет "Волошка" разом із боєкомплектом - і все це за допомогою гаубиці L-119.
Позивний "День", військовослужбовець Збройних сил України:
Коли вона стріляє вночі, то спалаху майже не видно, тобто неможливо її засікти. А так, як ми ще замасковуємо власну позицію, то виходимо непомітними для ворога.
Гармати виробництва Великої Британії суттєво відрізняються від застарілих радянських зразків, діляться бійці.
Позивний "Швед", командир гармати:
Зарекомендувала себе як дуже точна гармата, навіть аніж Д-30, з якою ми працювали раніше. Купчастість стрільби в неї дуже велика, та і вона дуже маленька внаслідок свого силуету, тобто менш помітна для противника.
Та хай би якими були тактико-технічні характеристики зброї, її реальну ефективність забезпечує злагоджена робота екіпажу, зазначає командир гармати. А ще усвідомлення, що саме ти захищаєш.
Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:
Я сам з Донецької області, з Краматорська, це моє місто, треба його захищати.
Позивний "Швед", командир гармати:
Мене мотивує моя сім'я, яка зараз знаходиться в місті. Я б не хотів, щоб ця клята війна дісталась туди. Та й взагалі, це вже потрібно закінчувати, скільки ще можна.
Серед артилеристів батальйону імені героя України Тараса Бабанича - вчорашні фотографи, дизайнери, рекламники. Сьогодні це справжні воїни, що боронять українську землю.
Позивний "Холодний", військовослужбовець Збройних сил України:
Я їх знаю роки чотири, "Ланцюга" ну він мене пам'ятає, я його не пам'ятаю.
Хтось воює з 2014 року, хтось - лише рік. Є серед гармашів і жінка.
Чи можна бути у війську і бути жінкою? Так, можна!
"Ластівка" - навідниця гаубиці. А ще військова блогерка. Коли є вільна хвилина, ділиться своїми спостереженнями з підписниками в соцмережах.
За повідомленням Міноборони Великої Британії, просто зараз понад тисяча воїнів Збройних сил України проходять навчання у Королівській школі артилерії, опановуючи майстерність ведення бою з британським озброєнням. А отже незабаром українське військо стане ще сильнішим і ще впевненіше гнатиме окупантів з рідної землі.
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