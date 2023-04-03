"У Кремля не вийде прикритися кріслом в Радбезі ООН" - Зеленський [ Редагувати ]
Влада росії нестиме відповідальність за повномасштабне вторгнення в Україну. У ворога не вийде прикритися кріслом у Раді безпеки ООН чи чимось іншим.
Про це сказав в вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.
"У Кремля не вийде прикритися кріслом в Раді Безпеки ООН, газовими трубами чи будь-чим ще. Законна і справедлива відповідальність за кожен скоєний на українській землі російський злочин неодмінно буде", - заявив Зеленський.
Він уточнив, що таку відповідальність представникам країни-агресора забезпечать трибунал, Міжнародний кримінальний суд та українські суди.
Варто зауважити, що з 1 квітня росія почала головувати в Раді безпеки ООН до кінця місяця, незважаючи на продовження війни проти України.
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Від сьогодні росія головує у Радбезі ООН. Країна, яка відкрито воює проти України та багато років порушує міжнародні безпекові домовленості, відтепер веде засідання у структурі, що відповідальна за збереження миру у світі.
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