Окупанти вдарили по Одесі дронами-камікадзе, є збиті цілі - РВА [ Редагувати ]
Війська рф сьогодні вночі, 4 квітня атакували Одесу та Одеський район за допомогою дронів-камікадзе, частина повітряних цілей була збита.
Про це повідомляється у Facebook Одеської РВА.
"Щойно ворог завдав ударів по Одесі та Одеському району ударними БПЛА. За результатами роботи підрозділів протиповітряної оборони є збитки. Вкотре наголошуємо, що у воєнний час не всі події можна коментувати чи виставляти у соціальних мережах", - заявив начальник Одеської РВА Юрій Крук.
За його словами, продовжується бойова робота українських військових, але можлива друга хвиля атаки.
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