Сейм (парламент) Литви проголосував за запровадження заборони на купівлю нерухомості у країні росіянами. Це рішення підтримали 76 депутатів, 13 висловилися проти, ще 34 утрималися.

Закон набуде чинності 3 травня 2023 року та діятиме рік. У разі потреби він може бути продовжений.

Серед іншого нові обмеження передбачають заборону купівлі нерухомості для росіян та юридичних осіб, які вони відкрили або контролюють. Це обмеження не поширюватиметься на тих громадян рф, які мають посвідку на проживання в Литві. Також під обмеження не потрапляють росіяни, яким майно переходить у спадок.

Нові обмеження також передбачають запровадження додаткових перевірок для громадян рф, які в'їжджають на територію Литви з-за меж Євросоюзу. Що саме має на увазі "індивідуальна детальна перевірка", незрозуміло.

Голова комітету Сейму з питань нацбезпеки та оборони Лаурінас Касчюнас заявив, що у 2022 році росіяни придбали в Литві 699 об'єктів нерухомості.

У комітеті переконані, що активніше придбання нерухомості росіянами може створити ризики для національної безпеки. Там зазначили, що після початку збройного вторгення в Україну кількість росіян, які прибувають до Литви, значно зросла.

У березні влада Литви також запропонувала призупинити прийом заяв на отримання громадянства від росіян та білорусів. Того ж місяця Сейм ухвалив відповідний проект закону у першому читанні.

Передбачається, що росіянам та білорусам відмовлятимуть у подачі заяв на Посвідки на тимчасове проживання у Литві та її представництвах за кордоном.

Країни Балтії займають одну з найжорсткіших позицій щодо росії та росіян після початку повномасштабної війни в Україні. Серед іншого вони закрили свої кордони для громадян рф з шенгенськими візами, а також припинили видачу туристичних віз та обмежили можливість отримання видів на проживання.

Крім того, парламенти Литви, Латвії, Естонії одними з перших оголосили росію державою, яка підтримує тероризм.