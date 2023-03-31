Міністерство закордонних справ Литви вимагає негайно зупинити Білоруську атомну електростанцію (БілАЕС), що будується за 50 кілометрів від Вільнюса, до вирішення всіх питань ядерної безпеки, виявлених міжнародними місіями.

"Підготовка Білорусі до запуску другого енергоблоку атомної електростанції, що має дефекти, приховування від громадськості інцидентів і дефектів, загрози президента Росії розмістити ядерну зброю в Білорусі говорять про безвідповідальну поведінку диктаторських режимів щодо ядерної енергії й становлять ядерну загрозу для всього регіону", - йдеться у заяві МЗС.

Як зазначили у відомстві, проєкт БілАЕС все ще має багато невирішених питань безпеки, таких як вплив на довкілля та населення Литви, культура безпеки та виконання міжнародних рекомендацій.

За даними литовської розвідки, Білорусь та "Росатом" минулого року приховали інциденти та дефекти в реакторних системах на першому та другому енергоблоках. У квітні минулого року перший енергоблок БілАЕС було зупинено для планового ремонту, але про дефекти, виявлені під час ремонту, не повідомлялося.

Міністерство бачить ризик, що технічні дефекти на станції будуть і після введення в експлуатацію другого енергоблоку.

Перший реактор БілАЕС був збудований у 2020 році. Литва, яка є одним із головних критиків станції, та міжнародні експерти стверджують, що будівництво велося з грубими порушеннями технологічних та екологічних стандартів.