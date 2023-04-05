Тиша лякає більше за вибухи. Після 9 місяців постійних обстрілів жителі Нікополя насторожені затишшям. Останніми днями росіяни зменшили інтенсивність вогню по місту, зазначають у військовій адміністрації. Окупаційні військові змінили тактику - тепер вони атакують населені пункти бойовими дронами. Аби вберегти життя містян, у райцентрі звели сховище. Про життя Нікополя і нову фобію тиші. Розкаже Олена Мендалюк.

Середмістя Нікополя. Поруч супермаркет, ринок, алея та зупинка громадського транспорту. Саме тут у доволі людному місці встановили перше бетонне укриття - завдовжки 8 метрів, шириною 2 метри. Поки у місті все спокійно до сховища жителі ходять лише на оглядини.

Петро, житель Нікополя:

Якщо буде обстріл, то людям буде де заховатися. Не погано. Але час покаже.

Такі укриття планують встановити по всьому місту. У районній військовій адміністрації кажуть, окупанти не припиняють обстрілювати мирні громади. Діють ще підступніше. Атаки проводять з дронів, а відстежити їхній запуск і попередити населення про небезпеку дуже складно.

Євген Євтушенко, начальник Нікопольської районної військової адміністрації:

З БПЛА дуже складно, тому що вони маленькі, вони вилітають дуже тихо. Групи, які ними керують, вони не численні й немає видимих пересувань техніки. Дуже важко побачити їх в небі, але він несе вибухові предмети, це починаючи від ручних гранат Ф-1, РГД і закінчуючи 82-мм мінами. Це досить серйозні вибухові предмети, які вражають в радіусі від 10 до 50 метрів своїми уламками.

Тож єдина тактика, якої дотримуються окупанти - це тероризувати жителів Нікопольського району, додає Євген Євтушенко. За 9 місяців щоденних обстрілів в районі зруйновано та пошкоджено понад 5 тисяч об'єктів - це й інфраструктурні, промислові та будинки людей.

Євген Євтушенко, начальник Нікопольської районної військової адміністрації:

Хаотичні скиди тепер вибухових предметів з БПЛА вони відбуваються по прибережній зоні, вони відбуваються у глибині населених пунктів. Останні випадки в Марганці та Нікополі - це підтверджують. І знову цілями є цивільні об'єкти. Тобто, тактика терору з боку армії рф вона нікуди не ділась, а змінилися тільки методи й способи цієї тактики.

Нікопольці ж зізнаються, терор та обстріли їх зблизили. Тепер чужої біди не буває.

А ще зрозуміли, гумор допомагає не впадати у відчай.

Валентина, жителька Нікополя:

Сама себе беру в руки й кажу: "Все буде добре. Валю, заспокойся. Все буде добре". Лягаю на ліжко і чекаю.

У Нікополі продавці на ринку продовжують тримати продовольчу безпеку. Хоча і собі у збиток.

Людей взагалі немає, замість сторожа тут.

Хоча попит малий, проте товару вдосталь - свіжа капуста по 75 гривень, редька по 80, цибуля 55, а картопля 15 гривень за кіло.

Лідія, продавчиня:

Допустимо, крупи ніхто не бере. Все гуманітарка. А овочі потихеньку беруть.

Біля м'ясних прилавків теж покупців немає.

Оксана, продавчиня:

Люди, які брали там раніше по кілограму ковбаси, то вони зараз беруть по 200-300 грам. Роботи нема. Багато закрилося. Ну за сьогодні я вторгувала, напевно, 400 гривень, а до війни - це було близько 3-4 тисяч.

Та попри це, продовольчу безпеку триматимуть і надалі, кажуть продавчині. Нині у Нікопольському районі залишається майже половина жителів, тож є для кого працювати.