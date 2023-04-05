"Китаю вигідно використовувати росію": експерт розповів, що задумав Сі Цзіньпін [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Міжнародний експерт Тарас Семенюк в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів, як буде далі поводитися Китай та саме Сі Цзіньпін після зустрічі з володимиром путіним.
"Китай не може суперечити сам собі, адже з початку війни Піднебесна говорила, що підтримує територіальну цілісність і суверенітет України. Тому підтримувати війну росії проти нашої держави для них абсурдно. На репутації Китаю це дуже відбилося б негативно", - каже експерт.
Семенюк каже, що Китай формує антизахідну коаліцію держав, які будуть виступати опозицією до Заходу та США.
"Очевидно, що росія в цю орбіту входить. Китаю вигідно використовувати рф не тільки з точки зору викачування природних ресурсів, але і з точки зору того, що руками росії Китай, умовно, змагається з США. Тобто, дві країни, два глобальні лідери протистоять одна одній", - каже він.
"Китай розуміє ціну співпраці з росією. Розуміє і в санкційному порядку, і Китай відстає технологічно від Заходу. Зараз Піднебесна бачить, що багато компаній планують вихід з Китаю. Вони свої виробництва переносять. Китай розуміє всі ризики співпраці з росією", - додав він.
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