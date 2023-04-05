Міжнародний експерт Тарас Семенюк в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів, як буде далі поводитися Китай та саме Сі Цзіньпін після зустрічі з володимиром путіним.

"Китай не може суперечити сам собі, адже з початку війни Піднебесна говорила, що підтримує територіальну цілісність і суверенітет України. Тому підтримувати війну росії проти нашої держави для них абсурдно. На репутації Китаю це дуже відбилося б негативно", - каже експерт.

Семенюк каже, що Китай формує антизахідну коаліцію держав, які будуть виступати опозицією до Заходу та США.

"Очевидно, що росія в цю орбіту входить. Китаю вигідно використовувати рф не тільки з точки зору викачування природних ресурсів, але і з точки зору того, що руками росії Китай, умовно, змагається з США. Тобто, дві країни, два глобальні лідери протистоять одна одній", - каже він.

"Китай розуміє ціну співпраці з росією. Розуміє і в санкційному порядку, і Китай відстає технологічно від Заходу. Зараз Піднебесна бачить, що багато компаній планують вихід з Китаю. Вони свої виробництва переносять. Китай розуміє всі ризики співпраці з росією", - додав він.