Близько 14:30 четверга, 6 квітня, по ізраїльській території було випущено безліч ракет з боку Лівану. У містах Бетцет і Шломі в Західній Галілеї, які межують з Ліваном, було чути сигнал про наближення ракет.

Про це повідомляє "Новини Ізраїлю".

Відомо, що частину випущених ракет було перехоплено системою ППО "Залізний купол".

Попередньо, внаслідок ракетного удару одна жінка отримала легкі осколкові поранення. Ще одній жінці надавалась допомога медиків, бо вона перебувала у шоковому стані.

"Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху регулярно отримує інформацію про те, що відбувається, і проведе оперативну нараду з керівництвом системи безпеки", - повідомили в уряді Ізраїлю.

Також відомо, що Ізраїль підняв бойову авіацію. В останнє Ізраїль зазнавав таких обстрілів із Лівану у серпні 2021 року, тоді було випущено понад 20 ракет.