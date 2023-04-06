Влада Литви, де нещодавно визнали російську ПВК "Вагнер" терористичною організацією, анонсувала новий пакет допомоги Україні на суму в 41 млн євро.

Про це повідомив у Twitter міністр оборони країни Арвідас Анушаускас.

За словами міністра, до пакету допомоги увійдуть не лише гроші, а й обладнання, необхідне для перемоги у війні з росією.

Анушаускас оголосив про новий пакет допомоги після своєї поїздки до Харкова та зустрічі зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим.

У свою чергу литовський парламент ухвалив резолюцію, згідно з якою Україну офіційно запрошують стати членом НАТО. Про це повідомили литовські ЗМІ.

Ця резолюція була ухвалена напередодні літнього саміту НАТО, який має відбутися 11-12 липня у Вільнюсі.