Країна НАТО анонсувала новий пакет допомоги Україні: озвучено суму [ Редагувати ]
Влада Литви, де нещодавно визнали російську ПВК "Вагнер" терористичною організацією, анонсувала новий пакет допомоги Україні на суму в 41 млн євро.
Про це повідомив у Twitter міністр оборони країни Арвідас Анушаускас.
За словами міністра, до пакету допомоги увійдуть не лише гроші, а й обладнання, необхідне для перемоги у війні з росією.
Анушаускас оголосив про новий пакет допомоги після своєї поїздки до Харкова та зустрічі зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим.
У свою чергу литовський парламент ухвалив резолюцію, згідно з якою Україну офіційно запрошують стати членом НАТО. Про це повідомили литовські ЗМІ.
Ця резолюція була ухвалена напередодні літнього саміту НАТО, який має відбутися 11-12 липня у Вільнюсі.
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