Користуватися дронами навчають десятикласників у Львівському ліцеї. Учні опановують навички під керівництвом професійних інструкторів. Ті пояснюють - без дронів сьогодні не обходиться жодна військова розвідка. На занятті побувала і моя колега Вікторія Балицька.

Цей урок ліцеїсти слухають, затамувавши подих. В очах - інтерес. Досвідчений інструктор розповідає про безпілотники.

Стіки керування, за допомогою них ми даємо команди дрону, куди летіти: вправо, вліво, вверх, вниз.

Після уроку всі виходять на плац - застосувати теорію на практиці. Спершу політ бойової "пташки" демонструє викладач.

Є, запустили. Далі підіймати дрон. Підіймаємо його орієнтовно на висоту 2-3 м.

"Політати" має кожен ліцеїст.

16-річний Владислав із Чернігова збирається стати військовим, як його батько. Каже, після цього короткого заняття зміг би провести аеророзвідку.

Владислав Кулініч, ліцеїст:

Я гадаю, що я б зміг вичислити розташування ворога, дати офіцеру їх місцеперебування та повернутися назад на місце злету.

Юрію теж 16. З дитинства мріяв стати військовим. Коли почалася повномасштабна війна, це рішення зміцніло. Хлопець впевнений - вміння керувати дроном обов'язково знадобиться.

Юрій Перо, ліцеїст:

В майбутньому я планую стати військовим розвідником, і оскільки я буду офіцером, то я маю знати, як керувати дроном, щоб потім пояснити це особовому складу.

Ярослав Іванський, командир взводу навчальної роти ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Героїв Крут:

Нема оцінок, нема зарахований, не зарахований. Тут іде на саме зацікавлення, розуміння. Вони не працюють на оцінку, це на знання. І вони отримують задоволення.

Більшість випускників ліцею вступають у військові виші. І чи не кожному знадобиться вміння керувати безпілотником. Адже у сучасних реаліях війни без дронів не обійтися.

Ярослав Іванський, командир взводу навчальної роти ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Героїв Крут:

Я, як артилерист, не уявляю на сьогодні виконання задач без дронів. Це першим ділом, якщо брати артилерійську розвідку. І безпосередньо в режимі онлайн можна використовувати та коригувати саме вогонь артилерії.

Ліцеїсти також вивчають тактичну медицину. Ці практичні предмети навіть змінюють їхній світогляд та цінності, каже керівник навчального закладу.

Юрій Гусар, керівник Львівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. героїв Крут:

Ба більше, коли дзвонять окремі батьки й говорять про те, що моя дитина раніше просила на День народження на подарунок купити гарний телефон чи ноутбук, то зараз дитина просить на День народження купити дрон.

Більшість ліцеїстів мріють стати бойовими офіцерами. І вже з юного віку до цього готуються.

Владислав Кулініч, ліцеїст: