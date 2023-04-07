Європейські лідери в Китаї! Президент Франції Еммануель Макрон та очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн приїхали з офіційним візитом до Пекіну. Говорили сторони про поглиблення економічної та політичної взаємодії. Але топтема, звісно, мир в Україні.

Саме завершення війни та уникнення нових ескалацій - глобальна мета, з якою вперше за три роки європейські лідери вирушили в гості до Сін Цзіньпіня. На думку Макрона та фон дер Ляєн саме Китай може вплинути на росію. І змусити федерацію припинити війну. Детальніше про все - Анна Басова.

На летовище Пекіна французькі урядові літаки не приземлялися понад три роки. Напередодні традицію порушив президент Еммануель Макрон. Біля трапа його зустріли китайські армійці.

Колона з броньованих автомобілів у супроводі поліції спочатку везе президента до французького посольства, де він оголошує мету свого візиту - спершу перед громадянами Франції.

Еммануель Макрон, президент Франції:

Китай підтвердив свою прихильність статутам ООН, основою яких є повага до суверенітету й територіальної цілісності. У лютому ми побачили його пропозиції мирного плану. Чи згодні з усіма пунктами? Вочевидь, ні. Та я готовий долучитися до мирних ініціатив, якщо вони підуть на користь українцям.

Саме українське питання - ключове у переговорах Франції та Китаю, про це в Парижі говорили ще напередодні. Та перш ніж пускати в хід свою харизму для Сі Цзіньпіна, Макрон розіграв інші козирі - економічні. Для цього взяв із собою до Пекіна з півсотні бізнесменів. Адже після затяжної пандемії та серйозних обмежень китайське господарство потребує свіжих вливань. І в Європі про це знають.

Лі Кецян, прем'єр-міністр Китаю:

Ми віримо, що Китай і Франція знайдуть необхідний консенсус для подальшого розвитку відносин між двома суверенними націями. Не лише ваша країна, а й ціла Європа може об'єднати зусилля з нами для підтримки миру й стабільності в нашому світі.

Розмовляти з китайцями прилетіла й президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Яка минулого тижня заявила: ЄС повинен зважати на всі ризики поглиблення зв'язків із Китаєм. А саме, обмежити доступ Пекіну до чутливих технологій і заразом зменшити залежність від його ресурсів. Через таку жорстку позицію газета "Нью-Йорк таймс" назвала фон дер Ляєн - цитую - китайським яструбом. Який протидіятиме Макрону, якщо той захоче поступитися Пекіну, щоб Китай зрештою почав впливати на росію. Щоправда, за день до цього в КНР і самі відхрестилися від дружби з кремлем.

Фу Цун, посол Китаю в ЄС:

Я дуже розчарований тим, як в Європі витлумачили наше ставлення до росіян. Ми не товаришуємо з москвою. А термін "безмежна дружба" - це не більше, ніж дипломатична риторика. Те, що президент Сі не розмовляє з Володимиром Зеленським, не означає, що Китай на боці росії в українському питанні.

Сам Китай, вважають у Франції та загалом у Європі, може вплинути на росію та путіна. Попри відверті загравання кремля, Сі Цзиньпін під час візиту до москви не потішив звісткою про поставки зброї, на яку так чекали у тамтешніх збройних силах. А нині завуальовано нагадав путіну, що той обіцяв не застосовувати ядерну зброю, хоч нині погрожує Європі "Іскандерами" в Білорусі.

Сі Цзиньпін, президент Китаю:

Ми повинні пам'ятати про обіцянку не використовувати ядерну зброю. Те саме стосується і біохімічної зброї. А ще я вважаю неприпустимим атакувати цивільні ядерні об'єкти, як-от атомні електростанції. Все це не сприяє мирним переговорам.

І безпеки - ані ядерної, ані будь-якої - не може бути, нагадав Макрон, допоки триває загарбницька війна кремля проти України.

Еммануель Макрон, президент Франції:

Неможливо будувати стабільну та безпечну Європу, допоки на наших континентах одна держава намагається окупувати іншу. Мир реальний тільки з повагою до українського народу, який боронить свою землю і дає відсіч ворогу. Мир в Україні - запорука нової європейської архітектури безпеки.

Після окремих двосторонніх зустрічей троє лідерів таки провели дискусію. У фінальному комюніке, які сторони підписали після завершення, йдеться - переговорний процес між москвою та Києвом слід швидше відновити якомога швидше.

Урсула фон дер Ляєн, президент Єврокомісії:

Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що хотів би поговорити з Сі Цзиньпіном. І сьогодні китайський лідер підтвердив: готовий розмовляти з українським колегою щойно для цього настануть відповідні умови.

А від умов, за яких припинення вогню можливо, може і буде визначити лише Україну.