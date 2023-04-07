Викладачку Державного податкового університету Ірпеня Любов Воробйову, яка читала курс філософії російською мовою, та на вимогу студентки відмовилась переходити на українську, усунули від викладання. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів в.о. ректора Державного податкового університету Дмитро Серебрянський.

Після звернення студентів до адміністрації, було прийнято рішення про створення дисциплінарної комісії, проводиться службове розслідування. Також створена комісія з корпоративної культури та етики. Станом на сьогодні викладачку усунули від викладання дисципліни. Я, як виконувач обоз'яків ректора, не хочу втручатися в роботу дисциплінарної комісії. Але такий вчинок професора є несумісним з продовженням роботи в Державному податковому університеті.

Станом на сьогодні вже є три накази, які йдуть в контексті даної справи. Також за результатами роботи комісії ми будемо вживати радикальних засобів в рамках існуючого законодавства України і в рамках моралі, яка на сьогодні є в зв'язку з із зовнішніми обставинами, які є в Україні.