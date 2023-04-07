У пʼятницю, 7 квітня, міністр енергетики України Герман Галущенко підписав указ, який дозволить відновити процес експорту електроенергії в умовах профіциту генеруючої потужності. Про це повідомляється у Telegram-каналі Міненерго.

За його словами, енергосистема України вже майже два місяці працює без обмежень споживачів, із запасом потужності. Такого результату вдалось досягти завдяки роботі енергетиків та міжнародних партнерів, які допомагали у відновленні системи

Найскладнішу зиму пройдено. Наступний крок - відкриття експорту електроенергії, що дозволить залучити додатковий фінансовий ресурс для необхідної відбудови знищеної та ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури.

Він нагадав, що європейська мережа операторів системи передачі ENTSO-E дозволяє потужність для експорту 400 МВт. При цьому фактичні обсяги експорту можуть коливатися.