Україна відновлює експорт електроенергії [ Редагувати ]
У пʼятницю, 7 квітня, міністр енергетики України Герман Галущенко підписав указ, який дозволить відновити процес експорту електроенергії в умовах профіциту генеруючої потужності. Про це повідомляється у Telegram-каналі Міненерго.
За його словами, енергосистема України вже майже два місяці працює без обмежень споживачів, із запасом потужності. Такого результату вдалось досягти завдяки роботі енергетиків та міжнародних партнерів, які допомагали у відновленні системи
Найскладнішу зиму пройдено. Наступний крок - відкриття експорту електроенергії, що дозволить залучити додатковий фінансовий ресурс для необхідної відбудови знищеної та ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури.
Він нагадав, що європейська мережа операторів системи передачі ENTSO-E дозволяє потужність для експорту 400 МВт. При цьому фактичні обсяги експорту можуть коливатися.
Забезпечення електроенергією наших споживачів - це безумовний пріоритет. Тому експорт електроенергії буде працювати за умови забезпечення українських споживачів електроенергією та може бути припинений у разі зміни ситуації.
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