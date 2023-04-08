У суботу, 8 квітня, у Молдові внаслідок аварії, в яку потрапив автобус, постраждали п’ятеро громадян України, їхньому життю нічого не загрожує. Про це повідомляє "Європейська правда".

Постраждалим унаслідок ДТП у Молдові українцям після лікування консули допоможуть повернутися на Батьківщину, розповів спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. Речник додав, що загалом в автобусі знаходилися 19 наших земляків.