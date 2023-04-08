У Молдові сталось ДТП: скількі українців постраждали [ Редагувати ]
У суботу, 8 квітня, у Молдові внаслідок аварії, в яку потрапив автобус, постраждали п’ятеро громадян України, їхньому життю нічого не загрожує. Про це повідомляє "Європейська правда".
Постраждалим унаслідок ДТП у Молдові українцям після лікування консули допоможуть повернутися на Батьківщину, розповів спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. Речник додав, що загалом в автобусі знаходилися 19 наших земляків.
Внаслідок ДТП п'ятеро громадян України отримали легкі тілесні ушкодження. Вони були доправлені до лікарні, зараз їм надається необхідна медична допомога, загроз їхньому життю немає. Інші пасажири продовжили рух до Києва іншим наданим перевізником автобусом…
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