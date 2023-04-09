Пожежа на складах у кварталі Ротенбургсорт у Гамбурзі призвела до появи токсичної хмари диму, яка нависла над містом та загрожує здоров'ю місцевих жителів, передає Федеральне управління цивільного захисту та допомоги при стихійних лихах (BBK).

Гамбурзька поліція повідомила Reuters, що через пожежу евакуйовано 140 людей.

Пожежу та задимлення відомство віднесло до категорії "крайня небезпека". За інформацією BBK, токсична хмара може поширитися містом, мешканцям рекомендовано негайно зачинити вікна та двері, відключити вентиляцію та кондиціювання повітря.

Представник пожежної служби заявив агентству DPA, що центр Гамбурга "повністю затемнений". Квартал Ротенбургсорт розташований на схід від центру Гамбурга.

NDR з посиланням на пожежну службу повідомляє, що пожежа почалася близько 4:30 ранку за місцевим часом на стоянці для вантажівок. Потім вогонь перекинувся на два склади. На місці пожежі зафіксовано викид сірководню. Інформація про те, що зберігається на складах, уточнюється.