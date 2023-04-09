Уламки снарядів, боєприпаси, розтяжки - і все це знахідки піротехніків на кладовищах. Найбільш забруднені вибухонебезпечними предметами деокуповані території, але на цвинтарях прифронтового Миколаєва теж складна ситуація. Наближаються Великоднє свято та поминальні дні, тож людей просять бути вкрай обережними, а за можливості взагалі утриматися поки від відвідування могил родичів.

Це паркан одного з Миколаївських кладовищ. Під час нещадних обстрілів міста армія окупанта цілила і в живих, і в мертвих.

Це місце прильоту РСЗО, це був березень-квітень 2022.

Такі ж прильоти й на самому цвинтарі. Один з секторів майже повністю знищено.

Сергій Васелега, директор КП "Миколаївська ритуальна служба":

Тут зруйновано надмогильні споруди, столи, оградки, надмогильні споруди з граніту, з металу.

Найбільше пошкоджені 4 кладовища. Десь були прильоти, одне - опинилося на лінії зіткнення. Алла Горбатенко працює на одному з таких. Розповідає, через обстріли довелося всю контору перенести в місто.

Алла Горбатенко, приймальниця замовлень міського кладовища:

В мене слів нема взагалі про те, що тут відбувалося. Я сюди не приїжджала до вересня, бо тут неймовірне щось творилося.

Пані Вікторія приїхала, аби прибрати могили своїх рідних. Каже, люди частіше стали ходити на цвинтарі, тож і сама наважилася.

Вікторія, жителька Миколаєва:

Потрібно піти. Це наші рідні, ми їх пам'ятаємо. В тому році не були, так потрібно ж в цьому році побути. Було попередження, щоб не чіпали нічого і дивилися під ноги.

Перед поминальними днями території кладовищ Миколаївщини взялися ретельно перевіряти.

Просто на могилі сільського кладовища піротехніки знайшли гранату. Надзвичайники попереджують, на територіях, що були під окупацією, подібні сюрпризи ворог залишав спеціально.

Владислав Грицай, начальник відділення групи піротехнічних робіт ГУ ДСНС в Київській області:

Найбільшу кількість на невеликому кладовищі, наприклад, такого розміру, як це, на деокупованій території знаходили 18 гранат на розтяжках.

Миколаївські ритуальники кажуть, і самі часто знаходять вибухонебезпечні предмети. Тож їхні працівники щодня уважно оглядають цвинтарі.

Сергій Васелега, директор КП "Миколаївська ритуальна служба":

Вони діють відповідно до протоколів. У разі виявлення вони телефонують у відповідні служби, знаходяться на місті до прибуття служб, і діють потім за вказівкою служб, які прибули.

І навіть з дотриманням усіх застережень - у Миколаївській ритуальній службі попереджають: ходити на кладовища і досі небезпечно. Якщо ж люди знайдуть біля місця поховання підозрілий предмет, то про це слід одразу повідомити ДСНС або працівників цвинтаря.