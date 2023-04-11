У Херсоні ввели безкоштовний проїзд у тролейбусах [ Редагувати ]
З вівторка, 11 квітня, у Херсоні проїзд у тролейбусах є безкоштовним для всіх. Відповідне рішення прийняли в міській раді. Про це повідомляє Херсонська міська рада в Telegram.
Безкоштовно користуватися транспортом можуть не тільки мешканці міста, а й військові та переселенці. Для проїзду не треба надавати жодні документи.
Також у міській раді зазначили, що вже запустили 20 тролейбусів на 3 маршрутах, а саме:
• 8 маршрут "вул.Полтавська (мкр.Житлоселище) - вул.Залаегерсег"
• 9 маршрут "пл.Білозерська - пл. Ганнібала"
• 12 маршрут "вул.Володимира Великого (мкр. Таврійський) - вул.Залаегерсег"
Зазначені тролейбусні маршрути працюють з 07:20 ранку до 17:30. Крім того, у місті на перехрестях, де найбільш ускладнений рух почали працювати світлофори.
по темі
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що російські війська за минулу добу здійснили 56 обстрілів Херсонської області
Протягом минулої доби, 31 березня, окупанти 54 рази обстріляли територію Херсонської області
Вже з 1 квітня на українців чекає цілий ряд змін
Минулої доби окупанти 34 рази обстріляли Херсонську область
За минулу добу окупанти 67 разів обстріляли територію Херсонської області