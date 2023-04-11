На Дніпропетровщині силовики випробували спеціальну зброю, що збиває ворожі безпілотники на безпечній відстані [ Редагувати ]
Рушниці проти дронів. На Дніпропетровщині силовики випробували спеціальну зброю, що збиває ворожі безпілотники на безпечній відстані. Тож який принцип дії таких антидронових рушниць? Артур Терещенко розкаже.
Після 13-ти місяців повномасштабної війни без сучасних моделей антидронових рушниць важко уявити боротьбу із ворожими безпілотниками. Ці військові девайси здатні не лише глушити зв'язок оператора із пристроями, а й "приземляти" їх.
Позивний "Ворон", військовослужбовець Збройних сил України:
Ми брали коптери, підлітали на відстань, вмикали радіозавади і підлітали ближче, дивилися на яку відстань він працює, як його можна обійти, як з ним можна боротися. Приблизно всі мають однакові параметри.
На полігоні під Кривим Рогом фахівці випробовували антидронові рушниці українського та німецького виробництва. Розробник із Дніпропетровщини розповідає: виготовляти техніку у тісній співпраці з колегами з Ізраїлю почали десь 5 років тому. Купували вітчизняні антидронові рушниці здебільшого іноземці. Та зараз майже півсотні таких пристроїв вже використовуються в Чернігівській, Харківській, Донецькій та Запорізькій областях.
Олександр, представник компанії-виробника:
Наші рушниці вони потужні, мають на кожен діапазон по 30 ватт. Вони себе показують достойно. Садять такі коптери як Мавік, Аутел, то єсть ми працювали по різноманітним БПЛА і вони роблять.
Рашисти активно викристовують дрони та безпілотні літальні апарати і для розвідки, і під час бойових дій. Тому потрібна зброя для їх знешкодження. Вартість однієї антидронової рушниці - від 400 до 700 тисяч гривень.
Олександр Вілкул, голова Ради оборони Кривого Рогу:
Вони "тушать" дрони повністю. Ворог втрачує дрони, вони падають і не мають можливості долетіти. І зараз обираємо, що буде краще.
Учасники навчань змогли переконатися і в ефективній роботі пристроя пеленгатор виробництва Естонії.
Олександр Пискун, заступник голови Ради оборони Кривого Рогу:
Він визначає і місце знаходження оператора і місцезнаходження дрона. І немає боротьби проти цього пеленгатора, навіть якщо дрон перепрошитий, він все одно визначає по сигналу місцезнаходження дрону.
У Раді оборони Кривого Рогу зазначають: раніше вже закупили кілька антидронових рушниць, які використовуються на передовій. Нова партія, ймовірно, захищатиме українські землі від ворожих дронів на південному напрямку.
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