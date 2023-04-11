Поліцейська із Запоріжжя поєднує роботу та змагання: який шлях довелося пройти дівчині [ Редагувати ]
Вона знає, як потрібно працювати заради мети. Поліцейська із Запоріжжя Анна не раз виборювала перемогу на українських та міжнародних чемпіонатах з кіокушин карате. За свої досягнення має із сотню медалей. Та як їй вдається поєднувати роботу та тренування? Інна Гогой розпитувала.
Ця дівчина може постояти за себе, а сили та витривалості їй вдосталь, свідчить чорний пояс на її талії. У спортзалі майор нацполіції Анна відточує навички з кіокушинкай.
Анна розповідає, спорт у її житті був завжди. В дитинстві займалася у цирковій студії, потім опановувала художню гімнастику, далі був волейбол. Зрештою, спробувала себе у різних єдиноборствах. Найбільше до душі припало кіокушин карате. Зізнається, для неї - це особливий вид спорту.
Анна, начальниця сектору організації відбору управління кадрового забезпечення ГУ НПУ в Запорізькій обл.:
Немає межі удосконалення, ти кожен раз виходиш на тренування і ти кожен раз черпаєш щось нове для себе. Це дійсно так. Наприклад, ти можеш один і той же удар робити тисячу раз, а на тисячу перший він в тебе вийде зовсім по-іншому і краще ніж ті тисячу раз.
І така наполегливість дає свої плоди. Спортсменка має вже не одну перемогу, посідала призові місця у Чемпіонатах України, Європи та Світу. Навіть здобула першість з військово-спортивного багатоборства та кікбоксингу. Про шлях, який вже довелося пройти, найкраще розповідають нагороди...
Медалі, що зібрані у цьому кутку - це лише невеличка частина здобутків. Втім спорт для Анни - це не лише досягнення та нагороди.
Анна, начальниця сектору організації відбору управління кадрового забезпечення ГУ НПУ в Запорізькій обл.:
Це вже як життєва необхідність для повноцінного здоров'я. Взагалі-то це завжди цікаво. По-перше, ти спілкуєшся з людьми різного віку, іноді дорослій людині дуже корисно поспілкуватися з дітьми, побавитися з ними.
Останні шість років каратистка тренується під керівництвом Андрія Свиридова. Він каже, Анна - справжній боєць. На тренуваннях викладається на повну та завдає темп для усієї групи.
Андрій Свиридов, керівник відділення національної федерації кіокушин карате у Запорізькій обл.:
У неї черта характеру така, що якщо в неї щось не получається, вона приходить даже в інше время від тренувань і сама тут ілі там ми з нею удосконалюємо якийсь елемент. У неї чорний пояс, який заработать не так просто, потому что екзамен здається іменно японцам.
Анна каже, для неї спорт - найкращий антидеприсант, а ще він загартовує характер та надає впевненості. Втім нині часу на тренування майже не лишається. Зараз кожен поліцейський робить усе, щоб наблизити перемогу. Дівчина на своїй посаді керує сектором з відбору кадрів та працює із кандидатами у "Гвардію наступу".
Анна, начальниця сектору організації відбору управління кадрового забезпечення ГУ НПУ в Запорізькій обл.:
Ми перші люди із поліції, з якими стикаються цивільні особи, тобто як ти донесеш інформацію, як ти людину до себе повернеш, так вона і буде і в подальшому відноситись до своїх посадових обов'язків, коли пройде успішно конкурсний відбір.
Надолужити згаяне на тренуваннях поліцейська планує вже після перемоги. Каже, має здійснити дві свої мрії. Перша - взяти участь у турнірі на честь українських захисників. Друга - стати тренером та ділитися своїм досвідом із іншими.
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