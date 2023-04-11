Ця дівчина може постояти за себе, а сили та витривалості їй вдосталь, свідчить чорний пояс на її талії.

Вона знає, як потрібно працювати заради мети. Поліцейська із Запоріжжя Анна не раз виборювала перемогу на українських та міжнародних чемпіонатах з кіокушин карате. За свої досягнення має із сотню медалей. Та як їй вдається поєднувати роботу та тренування? Інна Гогой розпитувала.

Ця дівчина може постояти за себе, а сили та витривалості їй вдосталь, свідчить чорний пояс на її талії. У спортзалі майор нацполіції Анна відточує навички з кіокушинкай.

Анна розповідає, спорт у її житті був завжди. В дитинстві займалася у цирковій студії, потім опановувала художню гімнастику, далі був волейбол. Зрештою, спробувала себе у різних єдиноборствах. Найбільше до душі припало кіокушин карате. Зізнається, для неї - це особливий вид спорту.

Анна, начальниця сектору організації відбору управління кадрового забезпечення ГУ НПУ в Запорізькій обл.:

Немає межі удосконалення, ти кожен раз виходиш на тренування і ти кожен раз черпаєш щось нове для себе. Це дійсно так. Наприклад, ти можеш один і той же удар робити тисячу раз, а на тисячу перший він в тебе вийде зовсім по-іншому і краще ніж ті тисячу раз.

І така наполегливість дає свої плоди. Спортсменка має вже не одну перемогу, посідала призові місця у Чемпіонатах України, Європи та Світу. Навіть здобула першість з військово-спортивного багатоборства та кікбоксингу. Про шлях, який вже довелося пройти, найкраще розповідають нагороди...

Медалі, що зібрані у цьому кутку - це лише невеличка частина здобутків. Втім спорт для Анни - це не лише досягнення та нагороди.

Анна, начальниця сектору організації відбору управління кадрового забезпечення ГУ НПУ в Запорізькій обл.:

Це вже як життєва необхідність для повноцінного здоров'я. Взагалі-то це завжди цікаво. По-перше, ти спілкуєшся з людьми різного віку, іноді дорослій людині дуже корисно поспілкуватися з дітьми, побавитися з ними.

Останні шість років каратистка тренується під керівництвом Андрія Свиридова. Він каже, Анна - справжній боєць. На тренуваннях викладається на повну та завдає темп для усієї групи.

Андрій Свиридов, керівник відділення національної федерації кіокушин карате у Запорізькій обл.:

У неї черта характеру така, що якщо в неї щось не получається, вона приходить даже в інше время від тренувань і сама тут ілі там ми з нею удосконалюємо якийсь елемент. У неї чорний пояс, який заработать не так просто, потому что екзамен здається іменно японцам.

Анна каже, для неї спорт - найкращий антидеприсант, а ще він загартовує характер та надає впевненості. Втім нині часу на тренування майже не лишається. Зараз кожен поліцейський робить усе, щоб наблизити перемогу. Дівчина на своїй посаді керує сектором з відбору кадрів та працює із кандидатами у "Гвардію наступу".

Анна, начальниця сектору організації відбору управління кадрового забезпечення ГУ НПУ в Запорізькій обл.:

Ми перші люди із поліції, з якими стикаються цивільні особи, тобто як ти донесеш інформацію, як ти людину до себе повернеш, так вона і буде і в подальшому відноситись до своїх посадових обов'язків, коли пройде успішно конкурсний відбір.

Надолужити згаяне на тренуваннях поліцейська планує вже після перемоги. Каже, має здійснити дві свої мрії. Перша - взяти участь у турнірі на честь українських захисників. Друга - стати тренером та ділитися своїм досвідом із іншими.