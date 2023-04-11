Вони їздять по місцях боїв та збирають тіла загиблих російських військових. Щоб потім їх обміняти на полеглих українських захисників. Цією тяжкою, брудною та небезпечною роботою займається організація J9 - Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗСУ - разом з волонтерами. І це дуже важливо для майбутнього трибуналу. Світлана Шекера розкаже більше подробиць.

Село Синиха, на Куп'янщині, було окуповане з перших днів великої війни. Російські військові тут не стояли. Транзитом через село перекидали танки та важку техніку на Ізюм. У вересні окупантів відігнали. І тоді почалися обстріли.

Адрій Величко, житель села Синиха:

Вони зразу самольотами залетіли, тут 4 самольота. Розбомбили ферму, підстанцію, тут у нас хотіли мост зірвать. Ну вони не попали, чи по старим картам. Там у нас старий мост був, а тут у нас новий построїли. І вони влупили якраз в старий мост.Хати у нас попіднімало. Шифер міняли.

Днями діти на луках біля річки знайшли тіло російського військовослужбовця.

Геннадій, житель села Синиха:

Труп знайшли. Пішли коров перепинать і знайшли. На спині лежав.

І ось військові з волонтерами приїхали забирати тіло. У загиблого - знайшли документи. Як цей боєць загинув, зараз можна лише здогадуватися.

Позивний "Юрист", представник Центрального управління цивільно-військового співробітництва (J9) Генерального штабу ЗСУ:

Тут війська рф як такі не стояли, але вони тут проходили і ховалися. Характерних на зовнішній вигляд ран від куль немає, але скоріш за все, він або сам себе підірвав, або зачепив розтяжку.

Саме шляхами біля села російська армія відступала під час осіннього контрнаступу. Тікав, ймовірно, не один.

Місцеві повідомляли, що він був тут не один. А тут є заброшені будинки. Де ніхто вже давно не живе ще до війни. І там були сліди того, що вони там були.

У кишенях загиблого знайшли ось такий сувенір. Те, що при загиблому були документи, справжня удача. Впізнати тіло вже неможливо, тож з нього зберуть зразки ДНК.

В нього, для мене це перший раз, я бачу такі ідеальні зуби. Якщо ви подивитесь для збору ДНК, а тобто з такого вже пропалого тіла, то це зуби - це ДНК.

Представники організації J9, яка шукає і збирає тіла полеглих росіян, кажуть - ідентифікувати загиблого - дуже важливо.

Позивний "Юрист", представник Центрального управління цивільно-військового співробітництва (J9) Генерального штабу ЗСУ:

По трьом причинам, це по-перше, встановлення факту, того що російський військовослужбовець загинув на території нашої держави для подальшої передачі цих матеріалів до міжнародного трибуналу. По-друге, це обмін, і по-третє - це екологічна безпека.

Останки загиблого збирають в пакет. Далі везуть на зберігання ось до такого вагона-рефрижератора.

Позивний "Юрист", представник Центрального управління цивільно-військового співробітництва (J9) Генерального штабу ЗСУ:

Це вже фінальний етап процедури, коли тіло привозиться після ідентифікації. В різних випадках представники судового криміналістичної експертизи беруть проби ДНК, і за пробами ДНК, коли будуть звертатися родини загиблих військовослужбовців збройних сил Російської Федерації до наших представників, вони зможуть ідентифікувати це тіло.

У цьому вагоні це перший пакет з останками. Нещодавно був обмін, і кількадесят тіл росіян вже обміняли. Загалом з початку великої війни представники J9 та волонтери знайшли на Харківщині 400 загиблих військових ереф. І кожного дня вони отримують нову інформацію і вирушають в дорогу... За черговими доказами.