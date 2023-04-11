Саміт фінансистів. У Вашингтоні стартувала весняна зустріч МВФ і Світового банку - захід, який традиційно збирає делегації з усього світу і який, так само традиційно, завжди відвідує український урядовий десант. Що саме в програмі і що планується у прем'єр-міністра - розкаже наш американський спецкор Дмитро Анопченко.

У Вашингтоні - фінансовий тиждень, тут, у штаб-квартирі МВФ аж до неділі йтимуть безперервно зустрічі, переговори та прес-конференції. Всіх цікавлять прогнози Фонду щодо розвитку економіки і того, як на ній позначиться рік війни в Україні.

Всі хочуть почути що відбувається у самій Америці: чи не потягне за собою банкрутство кількох банків системні проблеми для всієї банківської системи… Про це, як і про прогнози для конкретних регіонів та окремих країн світу, якраз і говоритимуть цими днями. А для України це ще і можливість (оскільки всі топ-чиновники і фінансисти одночасно зібрались в одному місці) скоординувати міжнародну фінансову допомогу. Український посол у Вашингтоні Оксана Маркарова проанонсувала участь міністра фінансів України та глави НБУ. А світовий банк повідомив про очікувану присутність прем'єра Шмигаля і виступ онлайн президента Зеленського.

Для фінансового саміту "українська зустріч" - це новий формат. Стартував він минулої осені. І збирає в одному залі директора-розпорядника МВФ, главу Світового банку - тобто структур, які координують західну допомогу Україні, - міністрів фінансів (як США, Джаннет Йєллєн, так і європейців). І тут якраз розмова винятково про Україну.

Ви зараз побачите кадри, як це відбувалося торік. Ділова, і в одночас дружня розмова. Частково - відкрита, коли пресу просять вийти із зали, але виступи транслюються; частково - конфіденційна, тому що є питання "не для преси". І от цього разу Світовий банк повідомив, що рівень представництва ще вище, бо на першому засіданні Україну представляв міністр фінансів, а зараз - буде глава уряду.

Денис Шмигаль сьогодні у Канаді, де у Торонто у нього переговори із прем'єром Трюдо, підписання кількох міжурядових документів - зокрема, щодо торгівлі. Але всі ми розуміємо - такі часи, що лише на питаннях торгівлі не зупинитися. Головна розмова, головна мета поїздки - визначитися із допомогою Канади під час війни, зокрема і мілітарною, поставками зброї.

Ну а далі прем'єра разом з урядовою командою чекають тут, у Вашингтоні. І щоб обговорити напряму, не по телефону чи відеозв'язку, ситуацію на фронті і підготовку до майбутнього українського контрнаступу. І - головне - щоб протягом цього "фінансового тижня" провести багато переговорів тут, на полях весняної зустрічі.

Щодо траншів МВФ. Щодо донорської допомоги Україні. І - щодо того (а про це вже зараз варто говорити), яким буде післявоєнне відновлення України.