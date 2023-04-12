Французький виробник алкоголю Pernod Ricard відновив постачання своєї продукції до росії. Про це заявила віцепрезидентка горілчаного бренду Absolut (належить Pernod Ricard - ред.) Паула Ерікссон, пише шведське видання Kristianstadsbladet.

У рамках тих санкцій, що діють нині, концерн постачає (до рф - ред.) продукцію в обсязі, здатному захистити місцевих співробітників і забезпечити місцевим організаціям економічну стійкість.

Ерікссон наголосила, що Pernod Ricard дотримується санкційних обмежень Євросоюзу.

Представниця компанії зазначила, що після вторгнення російської армії в Україну Pernod Ricard "діяла з урахуванням інтересів своїх співробітників як в Україні, так і в Росії".

Pernod Ricard - один із найбільших виробників міцного алкоголю у світі. Компанія випускає горілку Absolut, текілу Olmeca, віскі Chivas Regal, Jameson, Ballantine's, коньяк Martell, Ararat, джин Beefeater, ром Havana Club.

Після початку збройного вторгнення в Україну з росії пішли інші великі виробники міцного алкоголю, такі як Diageo (бренди Bell's, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), Bacardi (Dewar's, William Lawson's), Brown-Forman (Jack Daniel's, Finlandia), Moet Hennessy.

З листопада російський уряд дозволив ввозити в країну деякі відомі алкогольні бренди в рамках так званого "паралельного імпорту", тобто через треті країни без згоди правовласника.