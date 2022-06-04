Білоруська влада вирішила дозволити ввозити оригінальну підсанкційну продукцію не лише правовласникам чи дистриб'юторам, а й будь-яким імпортерам. Про це повідомляється на сайті уряду Республіки.

У Білорусі розроблять законопроект, який передбачає легалізацію так званого "паралельного" або "тіньового" імпорту. Це має дозволити уникнути санкцій, які вводять проти Мінська через підтримку російського вторгнення до України.

Рішення про розробку проекту законодавчого акту, що передбачає легалізацію "паралельного імпорту" товарів, а також можливість використання програмного забезпечення та інших об'єктів у цифровій сфері без дозволу правовласників прийнято оперативно-ситуаційним штабом при Радміні.

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Тіньовий імпорт має сприяти насиченню споживчого ринку та не допустити дефіциту імпортних товарів.

У росії дозволили "тіньовий" імпорт споживчих товарів наприкінці березня.

Нагадаємо, що США перекрили росії доступ до імпортних деталей для військової техніки.